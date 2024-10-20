Monday, 21 October 2024 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير البترول: خلق بيئة استثمارية للوصول إلى المواد غير المكتشفة بالبحر المتوسط

10/20/2024 4:24:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال كريم بدوي وزير البترول، إن الدولة تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأضاف بدوي، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر حوض البحر المتوسط، أن ذلك يأتي في ظل وجود بنية تحتية متاحة لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للعمل على الإسراع في إطلاق المزيد من إمكانات الطاقة بالمنطقة، والتى تلعب دوراً رئيسياً فى تلبية احتياجات الطاقة ليس لمصر فقط، بل لكل دول الإقليم أيضاً.

موضوعات متعلقة قبرص تعمل على سرعة تنمية حقول الغاز وربطها بمصنعى الإسالة في مصر علاء فاروق: الدولة أضافت أكثر من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية الحكومة ترد على أنباء حذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية

وأكد وزير البترول، أن مؤتمر حوض البحر المتوسط MOC 2024 يعد حدثا استثنائيا، ويجب استغلاله كمنصة تقدم فيها صناعة البترول التطورات والتحديات التى تشهدها، وما يمكن العمل عليه لإطلاق الإمكانات الواعدة بمنطقة المتوسط.

وزير البترول: نعمل على إزالة كافة العقبات لتطوير مجال الهيدروجين

وأشار إلى أن ذلك الزخم يعد دعماً لرؤى التطوير التى نعمل عليها بكافة مجالات صناعة البترول، مضيفا“نعمل في هذا الصدد على محورين، محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التى نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة”.

وتابع:“نلتقى هنا لمزيد من الحوار وتبادل الخبرات والعمل سوياً علي إطلاق الإمكانات وتسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لنا ولأجيال المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع كافة الشركاء، حيث أن التعاون الإيجابى بين دول المنطقة ليس فقط هام للمنطقة بل العالم أجمع”.

وأوضح بدوى، أن انشطة إزالة الكربون بكافة نطاقاتها محل اهتمام منا ومن المؤتمر، فى ظل أهميتها الاقتصادية والبيئية للصناعة.

وأكد أن مصر تعمل على بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال التعاون بين مختلف مؤسساتها.

المصدر:

MENAFN20102024000202011048ID1108798948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث