وزير البترول: خلق بيئة استثمارية للوصول إلى المواد غير المكتشفة بالبحر المتوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال كريم بدوي وزير البترول، إن الدولة تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.
وأضاف بدوي، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر حوض البحر المتوسط، أن ذلك يأتي في ظل وجود بنية تحتية متاحة لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للعمل على الإسراع في إطلاق المزيد من إمكانات الطاقة بالمنطقة، والتى تلعب دوراً رئيسياً فى تلبية احتياجات الطاقة ليس لمصر فقط، بل لكل دول الإقليم أيضاً.
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وأكد وزير البترول، أن مؤتمر حوض البحر المتوسط MOC 2024 يعد حدثا استثنائيا، ويجب استغلاله كمنصة تقدم فيها صناعة البترول التطورات والتحديات التى تشهدها، وما يمكن العمل عليه لإطلاق الإمكانات الواعدة بمنطقة المتوسط. وزير البترول: نعمل على إزالة كافة العقبات لتطوير مجال الهيدروجين
وأشار إلى أن ذلك الزخم يعد دعماً لرؤى التطوير التى نعمل عليها بكافة مجالات صناعة البترول، مضيفا“نعمل في هذا الصدد على محورين، محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التى نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة”.
وتابع:“نلتقى هنا لمزيد من الحوار وتبادل الخبرات والعمل سوياً علي إطلاق الإمكانات وتسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لنا ولأجيال المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع كافة الشركاء، حيث أن التعاون الإيجابى بين دول المنطقة ليس فقط هام للمنطقة بل العالم أجمع”.
وأوضح بدوى، أن انشطة إزالة الكربون بكافة نطاقاتها محل اهتمام منا ومن المؤتمر، فى ظل أهميتها الاقتصادية والبيئية للصناعة.
وأكد أن مصر تعمل على بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال التعاون بين مختلف مؤسساتها.
المصدر:
MENAFN20102024000202011048ID1108798948
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