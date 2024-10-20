وزير البترول: خلق بيئة استثمارية للوصول إلى المواد غير المكتشفة بالبحر المتوسط

MENAFN - Al-Borsa News) قال كريم بدوي وزير البترول، إن الدولة تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأضاف بدوي، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر حوض البحر المتوسط، أن ذلك يأتي في ظل وجود بنية تحتية متاحة لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للعمل على الإسراع في إطلاق المزيد من إمكانات الطاقة بالمنطقة، والتى تلعب دوراً رئيسياً فى تلبية احتياجات الطاقة ليس لمصر فقط، بل لكل دول الإقليم أيضاً.

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وأكد وزير البترول، أن مؤتمر حوض البحر المتوسط MOC 2024 يعد حدثا استثنائيا، ويجب استغلاله كمنصة تقدم فيها صناعة البترول التطورات والتحديات التى تشهدها، وما يمكن العمل عليه لإطلاق الإمكانات الواعدة بمنطقة المتوسط.

وأشار إلى أن ذلك الزخم يعد دعماً لرؤى التطوير التى نعمل عليها بكافة مجالات صناعة البترول، مضيفا“نعمل في هذا الصدد على محورين، محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التى نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة”.

وتابع:“نلتقى هنا لمزيد من الحوار وتبادل الخبرات والعمل سوياً علي إطلاق الإمكانات وتسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لنا ولأجيال المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع كافة الشركاء، حيث أن التعاون الإيجابى بين دول المنطقة ليس فقط هام للمنطقة بل العالم أجمع”.

وأوضح بدوى، أن انشطة إزالة الكربون بكافة نطاقاتها محل اهتمام منا ومن المؤتمر، فى ظل أهميتها الاقتصادية والبيئية للصناعة.

وأكد أن مصر تعمل على بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال التعاون بين مختلف مؤسساتها.

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