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الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق مظاهرة منددة بإسرائيل

10/20/2024 12:08:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN - استخدمت الشرطة الألمانية، الكلاب لتفريق متظاهرين خرجوا بالعاصمة برلين، للتنديد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة من أكثر من عام.

وتجمع المتظاهرون في شارع بالعاصمة برلين، للتعبير عن استنكارهم للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكثر من عام، وتنديدا بعدوانها على لبنان.

وانطلق المتظاهرون في المسيرة مرددين هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين" و"إبادة جماعية".وبين الحين والآخر، شهدت المسيرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وتحت ذريعة "عدم الالتزام بالقوانين" في الاحتجاج، وأن "المظاهرة تضر بالأمن العام"، طالبت الشرطة المتظاهرين بفض احتجاجهم.

وعلى الرغم من مغادرة العديد من المتظاهرين المنطقة، استخدمت الشرطة الكلاب لتفريق عدد من المتظاهرين الرافضين لإنهاء احتجاجهم.

كما اعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، واستخدمت العنف ضد المحتجين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات إلى القوة لتفريق المظاهرات المنددة بالجرائم الإسرائيلية في غزة.

وقبل أسبوعين، استخدمت الشرطة الألمانية العنف ضد المشاركين في مظاهرة مناصرة لفلسطين في برلين بمناسبة مرور عام على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

ولطالما، أكدت ألمانيا مرار وعبر ألسنة كبار مسؤوليها، دعمها لإسرائيل، وتبرر مجازرها في غزة على أنها "دفاع عن النفس"، محاولة التخفيف من فظاعة الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ أكثر من عام.

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