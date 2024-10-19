Sunday, 20 October 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استراتيجيات الجمعيات المهنية لتعزيز الكفاءات والتنمية الاقتصادية

10/19/2024 8:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تلعب‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ولكن‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بفاعلية‭ ‬أكبر،‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وخطط‭ ‬محورية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬لهذه‭ ‬الجمعيات‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الخطط،‭ ‬يمكن‭ ‬للجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬أعضائها‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحيط‭ ‬بها‭.‬

أحد‭ ‬أهم‭ ‬الخطوات‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬دمج‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬الصغيرة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الجمعيات‭ ‬الكبيرة‭. ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬كما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المصروفات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أفضل‭ ‬لأعضائها‭. ‬الدمج‭ ‬يتيح‭ ‬أيضًا‭ ‬للجمعيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬وخبرات‭ ‬إضافية،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬السوق‭ ‬والمجتمع‭ ‬المهني‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬مالية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬يمكن‭ ‬تحويل‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬إلى‭ ‬ربحية،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬المصاريف‭ ‬وعدم‭ ‬الاتكال‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الرعايات‭ ‬المالية‭. ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مهنية‭ ‬مدفوعة‭ ‬مثل‭ ‬عقد‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬والورش‭ ‬بمبالغ‭ ‬رمزية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬للجمعية‭ ‬ويساعدها‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬تكاليفها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مراقبة‭ ‬الحسابات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬كالنصف‭ ‬سنوي،‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الأساليب‭ ‬الفعالة‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭. ‬إلزام‭ ‬الجمعيات‭ ‬بإرسال‭ ‬تقاريرها‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬للتدقيق‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمجتمع،‭ ‬ويمنع‭ ‬أي‭ ‬تلاعب‭ ‬مالي‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وضع‭ ‬تعهدات‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بعدم‭ ‬استغلال‭ ‬أموال‭ ‬الجمعية‭ ‬لأغراض‭ ‬شخصية‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬ويحفظ‭ ‬موارد‭ ‬الجمعية‭.‬

وفي‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬أكبر‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تأثير‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية،‭ ‬يأتي‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬كخطوة‭ ‬ضرورية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية،‭ ‬يمكن‭ ‬تنشيط‭ ‬الدورة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للجمعيات‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والكفاءات‭ ‬المحلية‭. ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬الخارج‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الجمعيات‭ ‬وتجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬والتطورات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالاتها‭.‬‮

تشجيع‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬هو‭ ‬أيضًا‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجيات‭. ‬حيث‭ ‬انإدخال‭ ‬الشباب‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬والعضويات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الجمعيات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭ ‬والتجديد‭ ‬داخل‭ ‬الجمعيات،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرارها‭ ‬وتطورها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬حث‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عضويات‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المهنية‭. ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المهني‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لاقتصاد‭ ‬البلاد‭.‬

وأخيرًا،‭ ‬توحيد‭ ‬العقود‭ ‬التأسيسية‭ ‬واللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬للجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬التلاعب‭ ‬واستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬مكانها‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬وضوابط‭ ‬لهذه‭ ‬اللوائح‭ ‬يضمن‭ ‬الشفافية‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تجاوزات‭ ‬قد‭ ‬تحدث،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬ويضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجمعيات‭.‬

بتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬ستتمكن‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأعضاء،‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


ماجستير‭ ‬تنفيذي‭ ‬بالإدارة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ (‬EMBA‭)‬

عضو‭ ‬بمعهد‭ ‬المهندسين‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬البريطانية‭ ‬العالمية‭ (‬MIET‭)‬

MENAFN19102024000055011008ID1108798077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث