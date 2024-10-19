استراتيجيات الجمعيات المهنية لتعزيز الكفاءات والتنمية الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تلعب‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ولكن‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بفاعلية‭ ‬أكبر،‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وخطط‭ ‬محورية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬لهذه‭ ‬الجمعيات‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الخطط،‭ ‬يمكن‭ ‬للجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬أعضائها‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحيط‭ ‬بها‭.‬

أحد‭ ‬أهم‭ ‬الخطوات‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬دمج‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬الصغيرة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الجمعيات‭ ‬الكبيرة‭. ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬كما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المصروفات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أفضل‭ ‬لأعضائها‭. ‬الدمج‭ ‬يتيح‭ ‬أيضًا‭ ‬للجمعيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬وخبرات‭ ‬إضافية،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬السوق‭ ‬والمجتمع‭ ‬المهني‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬مالية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬يمكن‭ ‬تحويل‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬إلى‭ ‬ربحية،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬المصاريف‭ ‬وعدم‭ ‬الاتكال‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الرعايات‭ ‬المالية‭. ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مهنية‭ ‬مدفوعة‭ ‬مثل‭ ‬عقد‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬والورش‭ ‬بمبالغ‭ ‬رمزية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬للجمعية‭ ‬ويساعدها‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬تكاليفها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مراقبة‭ ‬الحسابات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬كالنصف‭ ‬سنوي،‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الأساليب‭ ‬الفعالة‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭. ‬إلزام‭ ‬الجمعيات‭ ‬بإرسال‭ ‬تقاريرها‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬للتدقيق‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمجتمع،‭ ‬ويمنع‭ ‬أي‭ ‬تلاعب‭ ‬مالي‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وضع‭ ‬تعهدات‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بعدم‭ ‬استغلال‭ ‬أموال‭ ‬الجمعية‭ ‬لأغراض‭ ‬شخصية‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬ويحفظ‭ ‬موارد‭ ‬الجمعية‭.‬

وفي‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬أكبر‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تأثير‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية،‭ ‬يأتي‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬كخطوة‭ ‬ضرورية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية،‭ ‬يمكن‭ ‬تنشيط‭ ‬الدورة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للجمعيات‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والكفاءات‭ ‬المحلية‭. ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬الخارج‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الجمعيات‭ ‬وتجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬والتطورات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالاتها‭.‬‮

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تشجيع‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬هو‭ ‬أيضًا‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجيات‭. ‬حيث‭ ‬انإدخال‭ ‬الشباب‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬والعضويات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الجمعيات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭ ‬والتجديد‭ ‬داخل‭ ‬الجمعيات،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرارها‭ ‬وتطورها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬حث‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عضويات‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المهنية‭. ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المهني‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لاقتصاد‭ ‬البلاد‭.‬

وأخيرًا،‭ ‬توحيد‭ ‬العقود‭ ‬التأسيسية‭ ‬واللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬للجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬التلاعب‭ ‬واستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬مكانها‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬وضوابط‭ ‬لهذه‭ ‬اللوائح‭ ‬يضمن‭ ‬الشفافية‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تجاوزات‭ ‬قد‭ ‬تحدث،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬ويضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجمعيات‭.‬

بتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬ستتمكن‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأعضاء،‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬





ماجستير‭ ‬تنفيذي‭ ‬بالإدارة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ (‬EMBA‭)‬

عضو‭ ‬بمعهد‭ ‬المهندسين‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬البريطانية‭ ‬العالمية‭ (‬MIET‭)‬