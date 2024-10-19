أمانة ((الشورى)) تحصد جائزة ((التحول الرقمي)) في القمة السنوية للموارد البشرية بدول مجلس التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالجائزة‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬المتواصلين‭ ‬اللذين‭ ‬تحظى‭ ‬بهما‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وانسجامًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتبني‭ ‬الأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وأوضحت‭ ‬العباسي‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬جاءت‭ ‬تتويجًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬المستمر‭ ‬بمستوى‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬ودعم‭ ‬تطلعات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تحرزه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومتها‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬وتبني‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬والإداري‭.‬

وأشارت‭ ‬العباسي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحافزًا‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬أدائها‭ ‬المؤسسي‭ ‬والرقمي،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬اعتمدت‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬للأعوام‭ ‬2024‭-‬2026م‭ ‬وخطة‭ ‬تشغيلية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الإدارات‭ ‬والأقسام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وتطوير‭ ‬كفاءات‭ ‬الموظفين،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والفنية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الموظفين‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والممارسات‭ ‬الإدارية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬التطوير‭ ‬المؤسسي‭ ‬ومواكبة‭ ‬الأمانة‭ ‬لأحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭.‬

وأوضحت‭ ‬اهتمام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بتقدير‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬وتكريم‭ ‬الموظفين‭ ‬المتميزين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الروح‭ ‬الإيجابية‭ ‬والتنافسية‭ ‬بين‭ ‬الكوادر،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬العميق‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬متطلعةً‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭.‬

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