أمانة ((الشورى)) تحصد جائزة ((التحول الرقمي)) في القمة السنوية للموارد البشرية بدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حازت الأمانة العامة لمجلس الشورى جائزة «مؤسسة السنة في التحول الرقمي» ضمن جوائز القمة السنوية الثانية عشرة للموارد البشرية الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أقيمت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك نظرًا إلى تحقيق الأمانة العامة أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي، حيث تسلم الجائزة محمد عادل جميل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالأمانة العامة للمجلس.
وبهذه المناسبة، أكدت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن فوز الأمانة العامة بالجائزة يعكس حجم الرعاية والدعم المتواصلين اللذين تحظى بهما السلطة التشريعية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وانسجامًا مع رؤية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتبني الأساليب الحديثة في مختلف القطاعات.
وأوضحت العباسي أن الجائزة جاءت تتويجًا للتوجيهات المستمرة من السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، الرامية إلى الارتقاء المستمر بمستوى الأداء في الأمانة العامة، بما يسهم في تحسين جودة العمل التشريعي ودعم تطلعات أعضاء المجلس، مشيرةً إلى التقدم المستمر الذي تحرزه الأمانة العامة في تطوير منظومتها الإدارية والفنية وتبني أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية، بهدف تعزيز الكفاءة والابتكار في العمل التشريعي والإداري.
وأشارت العباسي إلى أن جائزة «مؤسسة السنة في التحول الرقمي» تمثل إضافة نوعية إلى سجل إنجازات السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وحافزًا للأمانة العامة لمواصلة تطوير أدائها المؤسسي والرقمي، مبينةً أن الأمانة العامة اعتمدت خطة استراتيجية للأعوام 2024-2026م وخطة تشغيلية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع الإدارات والأقسام، من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير كفاءات الموظفين، بما يشمل الاستثمار في الموارد البشرية والفنية، وتنظيم البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى تطوير مهارات الموظفين وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات والممارسات الإدارية، مما يسهم في استدامة التطوير المؤسسي ومواكبة الأمانة لأحدث التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وأوضحت اهتمام الأمانة العامة بتقدير الإنجازات المتميزة وتكريم الموظفين المتميزين، مما يعزز الروح الإيجابية والتنافسية بين الكوادر، معربة عن شكرها العميق لفريق العمل ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، متطلعةً إلى المزيد من النجاحات في تعزيز فعالية الأمانة العامة على المستويين الإداري والفني.
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