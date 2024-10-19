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((مجلس الشورى)) يُشكل لجنة الردّ على الخطاب السامي واللجان النوعية الدائمة اليوم

10/19/2024 4:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشكل‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬لجنة‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي،‭ ‬وذلك‭ ‬عملاً‭ ‬بالمادة‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يختار‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬لإعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي،‭ ‬ويعرض‭ ‬تشكيل‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬لإقراره،‭ ‬وتقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بدراسة‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬وإعداد‭ ‬مشروع‭ ‬للرد‭ ‬عليه‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬يحدده،‭ ‬ويرفع‭ ‬الرد‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‮»‬‭.‬

كما‭ ‬سيشكل‭ ‬المجلس‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة،‭ ‬طبقًا‭ ‬لما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬طلبات‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وكذلك‭ ‬سيُخطر‭ ‬المجلس‭ ‬بنتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬ونوابهم‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

فيما‭ ‬سيتم‭ ‬انتخاب‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬المرشحين‭ ‬لتمثيل‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬هما‭ ‬شعبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الدولية،‭ ‬ويكون‭ ‬للشعبة‭ ‬لجنة‭ ‬تنفيذية‭ ‬تشكل‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬انعقاد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وعضوية‭ ‬ثمانية‭ ‬أعضاء‭. ‬يختار‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬أربعة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬بالانتخاب،‭ ‬وتُقدم‭ ‬الترشيحات‭ ‬كتابة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬إلى‭ ‬رئيسه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬يحددها،‭ ‬ويعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬هذه‭ ‬الترشيحات،‭ ‬وتجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬بطريق‭ ‬الاقتراع‭ ‬السري‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬لجنة‭ ‬يشكلها‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬للترشيح‭ ‬أحد‭ ‬غير‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬أعلن‭ ‬انتخاب‭ ‬المرشحين‭ ‬بالتزكية،‭ ‬وتضع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬القواعد‭ ‬المنظمة‭ ‬لسير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشعبة،‭ ‬ويخطر‭ ‬بها‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الشعبة‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬إخطار‭ ‬المجلس‭ ‬بالرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمرفق‭ ‬بها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬الصادرة‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬والمتضمنة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشأن‭ ‬القضائي‭.‬

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