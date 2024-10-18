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تظاهرة أمام شركة Black Rock في نيويورك للمطالبة بسحب استثماراتها من دولة الاحتلال

10/18/2024 11:01:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-
تظاهر المئات من النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية امام مقر ادارة شركة "Black Rock"، اكبر شركات ادارة الأصول في العالم، لإجبارها على سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيليةـ والشركات الداعمة لدولة الاحتلال، التي تمارس "ابادة جماعية"، بحق الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من عام.

وطالب النشطاء ادارة الشركة بسحب الاستثمارات من شركات "لوكهيد مارتن، وRTX، و نورثروب جرومان، وبوينج، وجنرال ديناميكس التي تصنع الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، لقتل الفلسطينيين.

وكان النشطاء قد اقتحموا مقر الشركة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للاحتجاج على استثماراتها في دولة الاحتلال التي تفوق 33 مليار دولار.

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