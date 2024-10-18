تظاهرة أمام شركة Black Rock في نيويورك للمطالبة بسحب استثماراتها من دولة الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نيويورك/PNN-
تظاهر المئات من النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية امام مقر ادارة شركة "Black Rock"، اكبر شركات ادارة الأصول في العالم، لإجبارها على سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيليةـ والشركات الداعمة لدولة الاحتلال، التي تمارس "ابادة جماعية"، بحق الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من عام.
وطالب النشطاء ادارة الشركة بسحب الاستثمارات من شركات "لوكهيد مارتن، وRTX، و نورثروب جرومان، وبوينج، وجنرال ديناميكس التي تصنع الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، لقتل الفلسطينيين.
وكان النشطاء قد اقتحموا مقر الشركة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للاحتجاج على استثماراتها في دولة الاحتلال التي تفوق 33 مليار دولار.
MENAFN18102024000205011050ID1108796757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.