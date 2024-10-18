التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز تدعو لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول 18 - 10 (كونا) -- دعت منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز اليوم الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء جميع الهجمات وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان مشترك اصدره الاجتماع الثالث للمنصة الذي عقد في إسطنبول برئاسة وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان.
وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية أذربيجان جيحون بيراموف وأرمينيا أرارات ميرزويان وإيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف.
ولفت الوزراء إلى الدور البناء الذي يؤديه التعاون الاقتصادي الإقليمي في بناء الثقة والرخاء والاستقرار إقليميا وأن هذا الأمر يساهم في تحويل القضايا المتنازع عليها إلى فرص للتنمية الاقتصادية والتجارية للجميع في المنطقة.
وقرر الوزراء مواصلة استكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والاتصالات والتجارة والطاقة والاستثمار والترابط.
وشددوا على أهمية التعاون الثقافي والاتصالات بين الشعوب لتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات التعليم والعلوم والسياحة والثقافة والرياضة.
وتبادل الوزراء وجهات النظر في التوتر المتصاعد بالشرق الأوسط وأدانوا بشدة الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي يمكن أن تعرض السلام والأمن الإقليميين للخطر.
وأشاروا إلى ضرورة احترام القانون الدولي داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء جميع الهجمات والظلم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للمتضررين من هذا الوضع.
وأقر الوزراء بتزايد "الأنشطة الإرهابية والإجرامية في محيط المنطقة معربين عن التزامهم بالتعاون ضد جميع أشكال ومظاهر الإرهاب وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وأكد الوزراء أهمية الاجتماعات والمشاورات الوزارية المنتظمة للمنصة بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك في تطوير وتعزيز بيئة الثقة والتعاون في المنطقة.
ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر 2020.
وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا.
(النهاية)
ط ا / ه س ص
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