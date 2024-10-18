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التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز تدعو لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

10/18/2024 8:14:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول 18 - 10 (كونا) -- دعت منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز اليوم الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء جميع الهجمات وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان مشترك اصدره الاجتماع الثالث للمنصة الذي عقد في إسطنبول برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية أذربيجان جيحون بيراموف وأرمينيا أرارات ميرزويان وإيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف.
ولفت الوزراء إلى الدور البناء الذي يؤديه التعاون الاقتصادي الإقليمي في بناء الثقة والرخاء والاستقرار إقليميا وأن هذا الأمر يساهم في تحويل القضايا المتنازع عليها إلى فرص للتنمية الاقتصادية والتجارية للجميع في المنطقة.
وقرر الوزراء مواصلة استكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والاتصالات والتجارة والطاقة والاستثمار والترابط.
وشددوا على أهمية التعاون الثقافي والاتصالات بين الشعوب لتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات التعليم والعلوم والسياحة والثقافة والرياضة.
وتبادل الوزراء وجهات النظر في التوتر المتصاعد بالشرق الأوسط وأدانوا بشدة الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي يمكن أن تعرض السلام والأمن الإقليميين للخطر.
وأشاروا إلى ضرورة احترام القانون الدولي داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء جميع الهجمات والظلم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للمتضررين من هذا الوضع.
وأقر الوزراء بتزايد "الأنشطة الإرهابية والإجرامية في محيط المنطقة معربين عن التزامهم بالتعاون ضد جميع أشكال ومظاهر الإرهاب وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وأكد الوزراء أهمية الاجتماعات والمشاورات الوزارية المنتظمة للمنصة بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك في تطوير وتعزيز بيئة الثقة والتعاون في المنطقة.
ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر 2020.
وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا.
(النهاية)
ط ا / ه س ص



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