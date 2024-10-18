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مقر للأسواق المتفرعة والمتخصصة:سوق المنامة.. مركز تجاري قديم لأهل البحرين والخليج

10/18/2024 5:03:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ - ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬


قال‭ ‬نبيل‭ ‬أجور،‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬تجار‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬والذي‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬وسوقها‭ ‬عن‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬وأشهر‭ ‬الأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬ومركز‭ ‬تجاري‭ ‬لأهل‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وتطرق‭ ‬أجور‭ ‬ ‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بجمعية‭ ‬تاريخ‭ ‬وآثار‭ ‬البحرين‭ ‬ ‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تتفرع‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬بضائع‭ ‬متخصصة،‭ ‬مثل‭ ‬سوق‭ ‬الطواويش‭ ‬أو‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والذهب‭ ‬والأقمشة‭ ‬أو‭ ‬البز‭ ‬والخياطة‭ ‬وحاجيات‭ ‬المنزل‭ ‬والحلوى‭ ‬والتناكة‭ ‬والصفافير‭ ‬والحدادة‭ ‬والمقاصيص‭ ‬والخضار‭ ‬واللحم‭ ‬والسمك‭ ‬والغنم‭ ‬والحمير‭ ‬والفحم‭ ‬والتتن‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سوق‭ ‬الأربعاء‭ ‬والجص‭ ‬والنورة‭.‬

سوق‭ ‬الطواويش

واستذكر‭ ‬أجور‭ ‬سوق‭ ‬الطواويش،‭ ‬وهو‭ ‬عصب‭ ‬السوق‭ ‬القديم‭ ‬وأهمها‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ويقع‭ ‬خلف‭ ‬شارع‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭ ‬القديم‭ ‬المغطى،‭ ‬ومقره‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬ذاته‭ ‬موقع‭ ‬شارع‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭ ‬الحالي‭.‬

كان‭ ‬مركز‭ ‬لتجمع‭ ‬تجار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وعقد‭ ‬صفقات‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬موسم‭ ‬الصيد‭ ‬‮«‬القفالة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬سوق‭ ‬الطواويش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭. ‬كان‭ ‬التجار‭ ‬يعرضون‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬في‭ ‬محلاتهم‭ ‬المرتفعة‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬الأرض،‭ ‬والتي‭ ‬تبنى‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬‮«‬الدجة‮»‬،‭ ‬موقع‭ ‬تم‭ ‬بناؤه‭ ‬باستخدام‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬ومخصص‭ ‬للجلوس‭. ‬تغلف‭ ‬‮«‬الدجة‮»‬‭ ‬بالحصير،‭ ‬وبالقرب‭ ‬منها‭ ‬تخصص‭ ‬مساحة‭ ‬للأحذية‭ ‬والنعال‭. ‬

تفرش‭ ‬المحلات‭ ‬بالسجاد‭ ‬الإيراني‭ ‬الفاخر،‭ ‬وتوزع‭ ‬فيها‭ ‬المفارش‭ ‬والمطارح‭ ‬المخصصة‭ ‬للجلوس‭. ‬وفي‭ ‬وسطها‭ ‬طاولة‭ ‬غطيت‭ ‬بالقماش‭ ‬الأحمر‭ ‬الفاخر‭ ‬‮«‬الجوخ‮»‬،‭ ‬وتخصص‭ ‬لوضع‭ ‬‮«‬مشاخيل‮»‬‭ ‬فحص‭ ‬اللؤلؤ‭. ‬

زار‭ ‬سوق‭ ‬الطواويش‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1911‭ ‬تاجر‭ ‬المجوهرات‭ ‬واللؤلؤ‭ ‬الفرنسي،‭ ‬جاك‭ ‬كارتييه‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬التاجر‭ ‬النجدي‭ ‬مجبل‭ ‬الذكير،‭ ‬وفقا‭ ‬لنبيل‭ ‬أجور‭. ‬

في‭ ‬سكة‭ ‬‮«‬البونيان‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬محليا،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالتجار‭ ‬الهنود‭ ‬الهندوس،‭ ‬يقع‭ ‬معبد‭ ‬كريشنا‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بناؤه‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬التجار‭ ‬الهنود،‭ ‬وتسلمته‭ ‬عائلة‭ ‬موكيا‭ ‬الهندية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تمتلك‭ ‬محلا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭.‬

وفي‭ ‬السكة‭ ‬يقع‭ ‬سوق‭ ‬‮«‬الدوبية‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬محليا،‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬المشتغلين‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬غسل‭ ‬وكي‭ ‬الملابس‭. ‬يضم‭ ‬محلات‭ ‬صغيرة‭ ‬تتوزع‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬ضيقة،‭ ‬ويقوم‭ ‬المشتغلون‭ ‬في‭ ‬المهنة‭ ‬بغسل‭ ‬الملابس‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬قصاري‭ ‬ثم‭ ‬نقلها‭ ‬لكيها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المحلات‭. ‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬السكة‭ ‬أيضا،‭ ‬يقع‭ ‬سوق‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬قيراطا،‭ ‬تباع‭ ‬فيه‭ ‬النقشات‭ ‬الهندية‭ ‬فقط،‭ ‬وهو‭ ‬مقصد‭ ‬للهنود‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

أما‭ ‬سوق‭ ‬الذهب‭ ‬الأكثر‭ ‬ازدهارا،‭ ‬فكان‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله،‭ ‬ويتم‭ ‬بيع‭ ‬القطع‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬و21‭ ‬قيراطا،‭ ‬تنقش‭ ‬بالنقوش‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية،‭ ‬ويستقطب‭ ‬البحرينيين‭ ‬والخليجيين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يكتظ‭ ‬بالمشترين‭. ‬

في‭ ‬سكة‭ ‬اليهود،‭ ‬يقع‭ ‬سوق‭ ‬الأقمشة‭ ‬أو‭ ‬البز،‭ ‬الذي‭ ‬يتفرق‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شارع‭ ‬المتنبي‭ ‬وشارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬وشارع‭ ‬الحضرمي،‭ ‬وفيه‭ ‬تجار‭ ‬يهود‭ ‬عراقيون‭ ‬أو‭ ‬هنود‭ ‬أو‭ ‬عرب‭ ‬او‭ ‬بحرينيون‭ ‬يبيعون‭ ‬الأقمشة‭ ‬المستوردة‭ ‬الهندية‭ ‬المخصصة‭ ‬للسيدات‭ ‬والرجال‭.‬‭

ويعمل‭ ‬‮«‬التناكة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوقهم،‭ ‬الحرفة‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬التنك،‭ ‬مَعدِن‭ ‬أَبيض‭ ‬من‭ ‬الحَديد‭ ‬الممزوج‭ ‬بالقَصدير،‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬أغطية‭ ‬القدور‭ ‬وحاويات‭ ‬حفظ‭ ‬الأرز‭ ‬والمناقل‭ ‬وخزانات‭ ‬الماء‭ ‬وأدوات‭ ‬تحريك‭ ‬الطعام‭. ‬وبجانبهم‭ ‬يقوم‭ ‬الصفارة‭ ‬بتصفير‭ ‬الأواني‭ ‬المطبخية‭ ‬النحاسية‭ ‬عندما‭ ‬يعتريها‭ ‬الصدأ،‭ ‬وهو‭ ‬سوق‭ ‬ينشط‭ ‬بكثرة‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭. ‬

ويتخذ‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭ ‬ ‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬صعصعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬معبد‭ ‬اليهود‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬الحاجة‭ ‬منفعة‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬صاحب‭ ‬البيت‭ ‬ببيع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬اليه‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬العوز‭ ‬المادي‭ ‬من‭ ‬ساعات‭ ‬او‭ ‬مسابيح‭ ‬او‭ ‬سجاد‭ ‬منزلي‭ ‬أو‭ ‬قطع‭ ‬أثاث،‭ ‬ليقوم‭ ‬بمبلغها‭ ‬بشراء‭ ‬حاجياته‭ ‬الضرورية‭. ‬وكان‭ ‬سوق‭ ‬يتردد‭ ‬عليه‭ ‬الأجانب‭ ‬لاقتناء‭ ‬قطع‭ ‬الأنتيك،‭ ‬وفكرته‭ ‬مقتبسة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬هندي‭ ‬مماثل‭. ‬

أما‭ ‬سوق‭ ‬الحدادة‭ ‬المكشوف،‭ ‬فيشتغل‭ ‬الصناع‭ ‬فيه‭ ‬بصناعة‭ ‬المواد‭ ‬الحديدية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬بناء‭ ‬المنازل‭ ‬والأبنية،‭ ‬ويقوم‭ ‬الحرفيون‭ ‬بصهر‭ ‬الحديد‭ ‬وإعادة‭ ‬تشكيله‭ ‬وفقا‭ ‬لاستخداماته‭ ‬وبواسطة‭ ‬أدوات‭ ‬خاصة‭. ‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أربعاء‭ ‬تجتمع‭ ‬النسوة‭ ‬البحرينيات‭ ‬في‭ ‬سوقهن‭ ‬لبيع‭ ‬منتجاتهن‭ ‬المنزلية‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬مخاطة‭ ‬أو‭ ‬أدوات‭ ‬تجميلية،‭ ‬تلتقي‭ ‬أولئك‭ ‬النسوة‭ ‬بسبب‭ ‬الحاجة،‭ ‬وتبيع‭ ‬منتجاتهن‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬الظهر،‭ ‬قبيل‭ ‬عودتهن‭ ‬الى‭ ‬منازلهم‭. ‬

ويقوم‭ ‬المزارعون‭ ‬المحليون‭ ‬ببيع‭ ‬منتجاتهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الخضار‭ ‬اليومية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬الصباح،‭ ‬حيث‭ ‬الخضار‭ ‬الطازجة‭ ‬تقتنى‭ ‬مباشرةً‭ ‬بعد‭ ‬حصادها‭. ‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬وقت‭ ‬التبضع،‭ ‬وبعد‭ ‬تبضع‭ ‬حاجيات‭ ‬ثقيلة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬حملها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬البيت،‭ ‬يقوم‭ ‬الأخير‭ ‬بالاتجاه‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الحمير‭ ‬لاستئجار‭ ‬حمار‭ ‬ينقل‭ ‬حاجياته‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬منزله‭. ‬

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