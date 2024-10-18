الأمم المتحدة: مستوطنون إسرائيليون قطعوا أشجار الزيتون بالضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اتهم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬باستخدام‭ ‬أساليب‭ ‬‮«‬تشبه‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وهجمات‭ ‬شنها‭ ‬مستوطنون‭ ‬على‭ ‬بساتين‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مستوطنين‭ ‬32‭ ‬هجوما‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وممتلكاتهم،‭ ‬منها‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬بساتين‭ ‬الزيتون‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أحدث‭ ‬هجوم‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬امرأة‭ ‬خلال‭ ‬قطف‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

وذكر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المكتب‭ ‬ينس‭ ‬لايركه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬من‭ ‬المثير‭ ‬للقلق‭ ‬بشدة،‭ ‬بصراحة،‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬بساتين‭ ‬الزيتون‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬موسم‭ ‬قطف‭ ‬الزيتون‭ ‬هو‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬اقتصادي‭ ‬لعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تعمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬شجرة‭ ‬زيتون‭ ‬تعرضت‭ ‬للحرق‭ ‬أو‭ ‬القطع‭ ‬أو‭ ‬السرقة‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين‭.‬

وقال‭ ‬لايركه‭: ‬‮«‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تستخدم‭ ‬أساليب‭ ‬فتاكة‭ ‬تشبه‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للقوة‭ ‬ويفاقم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للناس‮»‬‭.‬