دورة الألعاب المدرسية الدولية تاريخ عريق ودورة البحرين المحطة الأبرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬جمنزياد‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

والبطولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬فيسبادن‭ ‬الألمانية‭ ‬عام‭ ‬1974،‭ ‬شهدت‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الاستضافات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬أورليان‭ ‬وتورينو‭ ‬وشنغهاي،‭ ‬معززة‭ ‬شعبيتها‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬وخارجها‭.‬

منذ‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬تنقلت‭ ‬البطولة‭ ‬بين‭ ‬مدن‭ ‬عالمية‭ ‬بارزة،‭ ‬حيث‭ ‬استضافتها‭ ‬مدينة‭ ‬أورليان‭ ‬الفرنسية‭ ‬عام‭ ‬1976،‭ ‬تلتها‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬1980،‭ ‬ثم‭ ‬ليل‭ ‬ونيس‭ ‬الفرنسيتين،‭ ‬وبروج‭ ‬البلجيكية،‭ ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬حضور‭ ‬البطولة‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬انتقلت‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬قبرص‭ ‬حيث‭ ‬استضافتها‭ ‬مدينة‭ ‬نيقوسيا،‭ ‬ثم‭ ‬توالت‭ ‬الاستضافات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬مثل‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬1998‭ ‬وكان‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬2002‭.‬

وتعد‭ ‬أثينا،‭ ‬مهد‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية،‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬محطات‭ ‬البطولة‭ ‬باستضافتها‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬2006،‭ ‬تلتها‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬كأول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬تستضيف‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬2009،‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

البطولة‭ ‬انتقلت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬برازيليا‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬طرابزون‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬ومراكش‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحتضن‭ ‬نورماندي‭ ‬الفرنسية‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة،‭ ‬تكثف‭ ‬البحرين‭ ‬جهودها‭ ‬لتقديم‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬رياضية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬منشآت‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬ومجمع‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضي‭ ‬لاستقبال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬رياضي‭ ‬من‭ ‬71‭ ‬دولة،‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة،‭ ‬تشمل‭: ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬القوس‭ ‬والسهم،‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬ x 33،‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الشطرنج،‭ ‬الرقص‭ ‬الرياضي،‭ ‬المبارزة،‭ ‬الجمباز‭ ‬الفني،‭ ‬الجمباز‭ ‬الإيقاعي،‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬الجودو،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬التوجيه،‭ ‬البادل،‭ ‬السباحة،‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬التنس،‭ ‬والمصارعة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستشمل‭ ‬البطولة‭ ‬رياضات‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬مثل‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬الجودو،‭ ‬والسباحة‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬تسعى‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬شاملة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرياضة‭ ‬والثقافة،‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركين،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭.‬











