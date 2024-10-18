ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 39%

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع متابعة الأسواق خفض كبار المقرضين التجاريين في الصين أسعار الفائدة على الودائع، ضمن خطط التحفيز الاقتصادية.

وعند نهاية تعاملات الأسبوع، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% عند 524.9 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6%، ويواصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي حين انخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.3% عند 8358 نقطة، زاد“كاك” الفرنسي 0.4% عند 7613 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني نفس النسبة تقريبًا ليغلق عند مستوى قياسي قدره 19657 نقطة.

وارتفعت أسهم السلع الفاخرة مع متابعة المستثمرين خطط تحفيز اقتصاد الصين، حيث زادت أسهم“كيرينج” و”إل في إم إتش” و”كريستيان ديور” و”بربري” بنسبة 3.5% و2.25% و1.9% و0.5%.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، نمو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في سبتمبر، بعد ارتفاعها 1% في أغسطس، وفي مقابل توقعات رجحت انكماشًا بنسبة 0.4%.

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