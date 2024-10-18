ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى - جريدة البورصة

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غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع متابعة الأسواق خفض كبار المقرضين التجاريين في الصين أسعار الفائدة على الودائع، ضمن خطط التحفيز الاقتصادية.
وعند نهاية تعاملات الأسبوع، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% عند 524.9 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6%، ويواصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي.
وفي حين انخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.3% عند 8358 نقطة، زاد“كاك” الفرنسي 0.4% عند 7613 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني نفس النسبة تقريبًا ليغلق عند مستوى قياسي قدره 19657 نقطة.
وارتفعت أسهم السلع الفاخرة مع متابعة المستثمرين خطط تحفيز اقتصاد الصين، حيث زادت أسهم“كيرينج” و”إل في إم إتش” و”كريستيان ديور” و”بربري” بنسبة 3.5% و2.25% و1.9% و0.5%.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، نمو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في سبتمبر، بعد ارتفاعها 1% في أغسطس، وفي مقابل توقعات رجحت انكماشًا بنسبة 0.4%.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108795722
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