حماس تنعى السنوار بشكل رسمي وتؤكد مواصلة نضالها

MENAFN - Palestine News ) الدوحة /PNN / اعلن القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي خليل الحية بشكل رسمي عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها العسكري في قطاع غزة.

وقال الحبة في كلمة له الجمعة :"تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس للأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد يحيى السنوار".

واوضح ان السنوار استشهد حاملاً سلاحه في مقدمة الصفوف صامداً ومدافعاً عن أرض غزة حيث واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم.

كما اكد الحية ان استشهاد السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين مشددا على ان دماء الشهداء ستظل توقد للحركة الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات.

واكد الحية ان الشهيد السنوار قهر السجان وواصل عطاءه وجهاده بعد تحرره من السجون إلى أن نال أشرف وسام ومقام شاهداً وشهيداً موضحا ان استشهاد السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه، لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلّا قوة وصلابة.

وعن مستقبل الحركة والمفاوضات بشان تحرير الأسرى في غزة قال الحية ان اسرى اسرائيل لن يعودوا إلّا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج الأسرى من سجون الاحتلال







