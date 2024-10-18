حماس تنعى السنوار بشكل رسمي وتؤكد مواصلة نضالها

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة /PNN / اعلن القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي خليل الحية بشكل رسمي عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها العسكري في قطاع غزة.
وقال الحبة في كلمة له الجمعة :"تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس للأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد يحيى السنوار".
واوضح ان السنوار استشهد حاملاً سلاحه في مقدمة الصفوف صامداً ومدافعاً عن أرض غزة حيث واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم.
كما اكد الحية ان استشهاد السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين مشددا على ان دماء الشهداء ستظل توقد للحركة الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات.
واكد الحية ان الشهيد السنوار قهر السجان وواصل عطاءه وجهاده بعد تحرره من السجون إلى أن نال أشرف وسام ومقام شاهداً وشهيداً موضحا ان استشهاد السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه، لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلّا قوة وصلابة.
وعن مستقبل الحركة والمفاوضات بشان تحرير الأسرى في غزة قال الحية ان اسرى اسرائيل لن يعودوا إلّا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج الأسرى من سجون الاحتلال
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