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(الداخلية): ضبط 23 متهما بحوزتهم 42 كيلوغراما من المواد المخدرة و9 آلاف حبة من المؤثرات العقلية

10/18/2024 4:36:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة نجاح قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط عمليات ترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في البلاد اذ تم ضبط 23 متهما متورطين في 17 قضية وبحوزتهم 42 كيلوغراما تقريبا من المواد المخدرة المتنوعة وحوالي 9 آلاف حبة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مساعي وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها مع تكثيف الحملات الأمنية لاستهداف شبكات الترويج والقضاء عليها في مختلف مناطق البلاد حفاظا على الجميع.(النهاية)

ع ح ك / م خ




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