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مدير عام التعاون الدولي تحضر حفل السفارة الهندية لدى البحرين

10/15/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضرت‭ ‬السفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬فينود‭ ‬كوريان‭ ‬جاكوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفينة‭ ‬البحرية‭ ‬الهندية‭ ‬‮«‬تير‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬أكدت‭ ‬فيها‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيةً‭ ‬لجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

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