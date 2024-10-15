مدير عام التعاون الدولي تحضر حفل السفارة الهندية لدى البحرين

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬أكدت‭ ‬فيها‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيةً‭ ‬لجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

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