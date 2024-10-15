مدير عام التعاون الدولي تحضر حفل السفارة الهندية لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضرت السفير فاطمة عبدالله الظاعن مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، على متن السفينة البحرية الهندية «تير»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة ألقت مدير عام التعاون الدولي كلمة خلال الحفل، أكدت فيها عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، مؤكدةً حرص مملكة البحرين على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة، متمنيةً لجمهورية الهند وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.
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