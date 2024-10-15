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الوضعية الصحيحة لقياس ضغط الدم

10/15/2024 2:33:03 PM
(MENAFN- Al Watan) الالتزام بالوضعية المناسبة أثناء قياس ضغط الدم يؤثر بشكل كبير على دقة النتائج، وذلك وفقا لدراسة الجمعية الأمريكية، المنشورة في الدورية العلمية Jama Medical Medicine.
نتائج الدراسة
- أظهرت الدراسة أن وضع اليد يؤثر على القياسات.
- وضع اليد على الفخذين يزيد الضغط الانبساطي والانقباضي بمقدار 4 ملليمترات من الزئبق.
- ترك اليد معلقة يزيد الضغط الانبساطي بمقدار 7 ملليمترات والانقباضي بأكثر من 4 ملليمترات.
التوصيات
- يجب أن تكون اليد على ارتفاع يوازي مستوى القلب، على سطح مائدة أو مكتب.
- يجب أن تكون القدمان على الأرض بشكل متوازٍ.
- ارتداء حزام هواء مناسب لضمان قراءة دقيقة.
- لضمان دقة قياس ضغط الدم، يجب اتباع الوضعية الصحيحة سواء في المرافق الصحية أو في المنزل، كما ينصح به الأطباء.

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