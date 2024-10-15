الوضعية الصحيحة لقياس ضغط الدم

(MENAFN
- Al Watan)
الالتزام بالوضعية المناسبة أثناء قياس ضغط الدم يؤثر بشكل كبير على دقة النتائج، وذلك وفقا لدراسة الجمعية الأمريكية، المنشورة في الدورية العلمية Jama Medical Medicine.
نتائج الدراسة
- أظهرت الدراسة أن وضع اليد يؤثر على القياسات.
- وضع اليد على الفخذين يزيد الضغط الانبساطي والانقباضي بمقدار 4 ملليمترات من الزئبق.
- ترك اليد معلقة يزيد الضغط الانبساطي بمقدار 7 ملليمترات والانقباضي بأكثر من 4 ملليمترات.
التوصيات
- يجب أن تكون اليد على ارتفاع يوازي مستوى القلب، على سطح مائدة أو مكتب.
- يجب أن تكون القدمان على الأرض بشكل متوازٍ.
- ارتداء حزام هواء مناسب لضمان قراءة دقيقة.
- لضمان دقة قياس ضغط الدم، يجب اتباع الوضعية الصحيحة سواء في المرافق الصحية أو في المنزل، كما ينصح به الأطباء.
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