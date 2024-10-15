إى آند مصر تتعاون مع سيمنز لتطوير قصر العينى الفرنساوى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت مؤسسة“إى آند مصر” مشروع“صحة تك” لتطوير مستشفى
قصر العينى التعليمى الجديد“الفرنساوى”، بالتعاون مع شركة سيمنز هيلثينيرز ومؤسسة أهل الخير لتنمية الإنسان.
قال جمال السادات، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إى آند مصر، إن إطلاق المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية فى مصر.
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أضاف أن مؤسسة إى آند مصر تسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم التحول الرقمى فى المستشفى، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وقال حازم متولى، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، إن المشروع يعكس الرؤية الطموحة للمساهمة فى تحقيق التحول الرقمى لقطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التكلفة المخصصة للمشروع تبلغ نحو 50 مليون جنيه تتكفل بهم مؤسسة إى آند مصر.
وأوضح شريف الخولى، الرئيس التنفيذى لقطاعات الأعمال بشركة إى آند مصر، إن التعاون مع سيمنز هيلثينيرز ومؤسسة أهل الخير، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل وصول المرضى إلى رعاية متكاملة ذات جودة عالية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفى من خلال الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والعملية لشركة“إى آند مصر”.
وينقسم مشروع“صحة تك” لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية فى مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد“الفرنساوى” إلى 3 محاور رئيسية تشمل تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، محور التنمية المجتمعية، ومحور التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية.
وفيما يتعلق بتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، تتعاون مؤسسة إى آند مصر مع إى آند بيزنس التابعة لشركة إى آند مصر لإنشاء نظام المعلومات الصحية للمستشفى HIS، وهو نظام متكامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية بشكل شامل.
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