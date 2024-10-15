إى آند مصر تتعاون مع سيمنز لتطوير قصر العينى الفرنساوى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت مؤسسة“إى آند مصر” مشروع“صحة تك” لتطوير قصر العينى التعليمى الجديد“الفرنساوى”، بالتعاون مع شركة سيمنز هيلثينيرز ومؤسسة أهل الخير لتنمية الإنسان.

قال جمال السادات، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إى آند مصر، إن إطلاق المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية فى مصر.



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أضاف أن مؤسسة إى آند مصر تسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم التحول الرقمى فى المستشفى، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.



وقال حازم متولى، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، إن المشروع يعكس الرؤية الطموحة للمساهمة فى تحقيق التحول الرقمى لقطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التكلفة المخصصة للمشروع تبلغ نحو 50 مليون جنيه تتكفل بهم مؤسسة إى آند مصر.

وأوضح شريف الخولى، الرئيس التنفيذى لقطاعات الأعمال بشركة إى آند مصر، إن التعاون مع سيمنز هيلثينيرز ومؤسسة أهل الخير، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل وصول المرضى إلى رعاية متكاملة ذات جودة عالية.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفى من خلال الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والعملية لشركة“إى آند مصر”.

وينقسم مشروع“صحة تك” لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية فى مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد“الفرنساوى” إلى 3 محاور رئيسية تشمل تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، محور التنمية المجتمعية، ومحور التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وفيما يتعلق بتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، تتعاون مؤسسة إى آند مصر مع إى آند بيزنس التابعة لشركة إى آند مصر لإنشاء نظام المعلومات الصحية للمستشفى HIS، وهو نظام متكامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية بشكل شامل.