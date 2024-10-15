داو جونز يهبط من مستواه القياسى مع تقييم نتائج أعمال الشركات - جريدة البورصة

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تباين أداء أغلب المؤشرات الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت أمس مستويات قياسية، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات والبنوك الرئيسية.
وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.65% أو 271 نقطة إلى 42793 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا الإثنين.
فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5861 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا أمس، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% أو 36 نقطة إلى 18539 نقطة.
وانخفض سهم شركة الرعاية الصحية“يونايتد هيلث” (UNH) بنسبة 9.15% إلى 550.05 دولار، بعد خفض توقعاتها لنتائج أعمال العام بأكمله، فيما ارتفع سهم“بنك أوف أمريكا” بنسبة 1.65% إلى 42.61 دولار، بعد الكشف عن نتائج أعماله.
حتى الآن، أعلنت نحو 40 شركة من شركات مؤشر“إس آند بي 500” عن نتائج أعمال الربع الثالث، ومن بين هذه الشركات، تجاوزت نتائج 80% توقعات المحللين، بحسب“فاكت ست”.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108781694
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