داو جونز يهبط من مستواه القياسى مع تقييم نتائج أعمال الشركات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة

تباين أداء أغلب المؤشرات الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت أمس مستويات قياسية، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات والبنوك الرئيسية.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.65% أو 271 نقطة إلى 42793 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا الإثنين.

فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5861 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا أمس، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% أو 36 نقطة إلى 18539 نقطة.

وانخفض سهم شركة الرعاية الصحية“يونايتد هيلث” (UNH) بنسبة 9.15% إلى 550.05 دولار، بعد خفض توقعاتها لنتائج أعمال العام بأكمله، فيما ارتفع سهم“بنك أوف أمريكا” بنسبة 1.65% إلى 42.61 دولار، بعد الكشف عن نتائج أعماله.

حتى الآن، أعلنت نحو 40 شركة من شركات مؤشر“إس آند بي 500” عن نتائج أعمال الربع الثالث، ومن بين هذه الشركات، تجاوزت نتائج 80% توقعات المحللين، بحسب“فاكت ست”.

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