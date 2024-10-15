Tuesday, 15 October 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


داو جونز يهبط من مستواه القياسى مع تقييم نتائج أعمال الشركات - جريدة البورصة

10/15/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة

تباين أداء أغلب المؤشرات الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت أمس مستويات قياسية، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات والبنوك الرئيسية.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.65% أو 271 نقطة إلى 42793 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا الإثنين.

فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5861 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا أمس، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% أو 36 نقطة إلى 18539 نقطة.

وانخفض سهم شركة الرعاية الصحية“يونايتد هيلث” (UNH) بنسبة 9.15% إلى 550.05 دولار، بعد خفض توقعاتها لنتائج أعمال العام بأكمله، فيما ارتفع سهم“بنك أوف أمريكا” بنسبة 1.65% إلى 42.61 دولار، بعد الكشف عن نتائج أعماله.

حتى الآن، أعلنت نحو 40 شركة من شركات مؤشر“إس آند بي 500” عن نتائج أعمال الربع الثالث، ومن بين هذه الشركات، تجاوزت نتائج 80% توقعات المحللين، بحسب“فاكت ست”.

المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108781694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث