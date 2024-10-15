الحايك يتفقد التجمع البدوي لعرب الجهالين ويبحث تطوير القطاع السياحي في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - تفقد وزير
السياحة والآثار هاني الحايك اليوم الثلاثاء، التجمع البدوي لعرب الجهالين في بادية القدس.
وأكد الوزير الحايك خلال جولته أهمية تعزيز صمود التجمع البدوي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وقرارات الاحتلال التعسفية وسياسات تهجير الشعب الفلسطيني.
وقال: لدينا تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى، بتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز صمود هذا التجمع، الذي يعد حجر الزاوية في حماية منطقة الخان الأحمر من مخاطر التهويد والتهجير.
من جانبه، وضع رئيس المجلس عيد جهالين، الوزير في صورة الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان التجمعات البدوية، مستعرضاً الانتهاكات المتواصلة لأراضيهم وسياسات التهجير الممنهجة، خاصة في منطقة بادية القدس. وقدم مجموعة من الاحتياجات الملحة التي من شأنها مساعدة الأهالي على الثبات في أراضيهم.
وفي سياق آخر، التقى الحايك، رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، وبحثا خطط تطوير القطاعين السياحي والأثري في المدينة.
واكد الحايك أهمية تعزيز السياحة الداخلية، خاصة من خلال حملة "جذورنا"، التي تهدف إلى تعريف المجتمع الفلسطيني بالمواقع السياحية والأثرية في المدن الفلسطينية المختلفة.
وناقش الجانبان مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاعي الآثار والتراث الثقافي والسياحة، إضافة إلى آفاق التعاون المشترك لتطوير عدد من المواقع الأثرية الهامة في المحافظة وحمايتها.
MENAFN15102024000205011050ID1108779661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.