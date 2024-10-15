الحايك يتفقد التجمع البدوي لعرب الجهالين ويبحث تطوير القطاع السياحي في أريحا

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - تفقد السياحة والآثار هاني الحايك اليوم الثلاثاء، التجمع البدوي لعرب الجهالين في بادية القدس.

وأكد الوزير الحايك خلال جولته أهمية تعزيز صمود التجمع البدوي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وقرارات الاحتلال التعسفية وسياسات تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال: لدينا تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى، بتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز صمود هذا التجمع، الذي يعد حجر الزاوية في حماية منطقة الخان الأحمر من مخاطر التهويد والتهجير.

من جانبه، وضع رئيس المجلس عيد جهالين، الوزير في صورة الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان التجمعات البدوية، مستعرضاً الانتهاكات المتواصلة لأراضيهم وسياسات التهجير الممنهجة، خاصة في منطقة بادية القدس. وقدم مجموعة من الاحتياجات الملحة التي من شأنها مساعدة الأهالي على الثبات في أراضيهم.

وفي سياق آخر، التقى الحايك، رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، وبحثا خطط تطوير القطاعين السياحي والأثري في المدينة.

واكد الحايك أهمية تعزيز السياحة الداخلية، خاصة من خلال حملة "جذورنا"، التي تهدف إلى تعريف المجتمع الفلسطيني بالمواقع السياحية والأثرية في المدن الفلسطينية المختلفة.

وناقش الجانبان مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاعي الآثار والتراث الثقافي والسياحة، إضافة إلى آفاق التعاون المشترك لتطوير عدد من المواقع الأثرية الهامة في المحافظة وحمايتها.