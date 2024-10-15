منظمات دولية تحذر من خطورة الأوضاع شمال غزة وتؤكد عدم مقدرة السكان على النزوح

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أكدت منظمات دولية تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في شمالي قطاع غزة، مع استمرار العملية العسكرية البرية التي يشنها جيش الاحتلال، منذ السادس من الشهر الجاري، والتي تخللها فرض الاحتلال حصارا محكما على السكان المقدر عددهم بنحو 400 ألف مواطن، وحرمانهم من تلقي المساعدات الغذائية والصحية.

وقال أدريان زيمرمان، رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إنه“في خضم الأعمال العدائية الضارية المتواصلة وأوامر الإخلاء في شمال غزة، يعتري العائلات خوف لا يمكن تصوره وحالة من الارتباك والإنهاك، فضلًا عن فقدان أحبائها”.

وشدد في تصريح صحافي تلقت“القدس العربي” نسخة منه، على ضرورة تمكين المدنيين من الخروج بصورة آمنة، دون تعريضهم لمزيد من المخاطر.

وأكد أنه ليس بوسع الكثيرين منهم النزوح ببساطة، لافتا إلى أن من بينهم من هم مرضى أو ذوي إعاقة، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص محميون بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدد على وجوب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق أذى بهم، مؤكدا على حق كل شخص نازح“العودة إلى دياره بأمان”.

وتشن قوات الاحتلال منذ السادس من الشهر الجاري هجوما عنيفا على شمال قطاع غزة، حيث تفرض حصارا محكما على السكان الذين طالبتهم بالنزوح القسري.

وفي السياق، قال مهند هادي منسق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان صحافي إن السلطات الإسرائيلية تعمل بصورة متزايدة منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024،“على حرمان شمال غزة وقطع سُبل وصوله إلى الإمدادات الأساسية”.

وأشار إلى أن معبري“”أيرز” و”إيرز الغربي” شمالي القطاع، لا يزالان مغلقين، فيما لا تسمح سلطات الاحتلال بدخول أي مواد أساسية من مناطق جنوب قطاع غزة إلى الشمال، رغم صدور ثلاثة أوامر جديدة توجّه الناس إلى النزوح.

وقال“بالتوازي مع ذلك، تتصاعد الأعمال القتالية باستمرار، مما أسفر عن استفحال معاناة المدنيين وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا”.

وأشار إلى أن أكثر من 50,000 شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين من منطقة جباليا التي باتت معزولة، بينما يظل آخرون عالقين في منازلهم وسط تزايد عمليات القصف والقتال.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا” فيليب لازاريني، قال معقبا على ما يجري“إن المدنيين في شمال غزة لم يُمنحوا أي خيار سوى مغادرة المنطقة أو الموت جوعا”.

وأكد كذلك أن النظام الصحي في شمال غزة أصبح“شبه منهار”، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تسمح للأمم المتحدة بتقديم أي مساعدات في المنطقة، بما في ذلك الغذاء، منذ 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.