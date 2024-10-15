الاحتلال يهدم محطة وقود في اللبن الشرقية جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محطة وقود في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد المواطن منير حكواتي ويعمل داخل المحطة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المحطة برفقة جرافتين عسكريتين، واستولت على خزانات الوقود، وشرعت بعمليات الهدم لمنشآتها.

يشار إلى أن محطة الوقود تقع على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال أيلول الماضي 100 عملية هدم في الضفة، وطالت عمليات الهدم 116 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: الخليل بهدم 68 منشأة فيها، ومحافظة القدس بهدم 21 منشأة، ورام الله بهدم 8 منشآت فيها.