الاحتلال يهدم محطة وقود في اللبن الشرقية جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محطة وقود في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفاد المواطن منير حكواتي ويعمل داخل المحطة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المحطة برفقة جرافتين عسكريتين، واستولت على خزانات الوقود، وشرعت بعمليات الهدم لمنشآتها.
يشار إلى أن محطة الوقود تقع على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.
وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال أيلول الماضي 100 عملية هدم في الضفة، وطالت عمليات الهدم 116 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: الخليل بهدم 68 منشأة فيها، ومحافظة القدس بهدم 21 منشأة، ورام الله بهدم 8 منشآت فيها.
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