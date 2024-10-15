شركة Cognite تُطلق تقرير Cognite Atlas AITM LLM & SLM Benchmark Report للوكلاء الصناعيين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Cognite الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي الفاعل في قطاع الصناعة، عن إطلاق تقرير Cognite Atlas AITM LLM & SLM Benchmark Report للوكلاء الصناعيين. يتناول التقرير الأول من نوعه أوجه القصور في مجموعات البيانات المرجعية العامة عن طريق تصميم تقييمات نموذج اللغة الكبير (LLM) ونموذج اللغة الصغير (SLM) بغية التركيز على المهام الصناعية المتخصصة، وضمان توفر عناصر الموثوقية والدقة والفعالية في حلول الذكاء الاصطناعي الصناعية.

صرح Knut Vidvei، رئيس قسم إدارة المنتجات في شركة Cognite، متحدثًا على المسرح في IMPACT 2024 ، قائلاً: "تفشل تقارير تقييم نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ونماذج اللغة الصغيرة (SLM) العامة في رصد التعقيدات الكامنة في البيئات الصناعية ولا تتوافق مع الاحتياجات المتخصصة للعمليات الصناعية، إذ إن الدقة والسلامة والخبرة في المجال أمر حيوي". "وباستخدام تقرير Cognite Atlas AITM LLM & SLM Benchmark Report المخصص للوكلاء الصناعيين، عمدنا إلى تصميم إطار تقييم للمهام الصناعية في العالم الحقيقي، بغية ضمان موثوقية وفعالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة تقدم الذكاء الاصطناعي الصناعي."

يعد Cognite Atlas AITM‎ منصة عمل للوكلاء الصناعيين توسع نطاق Cognite Data Fusion ®‎ ، وهي منصة البيانات الصناعية والذكاء الاصطناعي الرائدة. وبفضل إدارة البيانات منقطعة النظير وقدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة، حازت شركة Cognite على جائزة Frost & Sullivan لأفضل شركة عالمية في العام في سوق المنصات الصناعية وجائزة Frost RadarTM‎: ضمن فئة الشركات الفاعلة في سوق المنصات الصناعية الرقمية، مما عزز مكانة الشركة بوصفها قوة فاعلة في صناعة البيانات والذكاء الاصطناعي.

سيركز تقرير Cognite Atlas AITM Benchmark Report للوكلاء الصناعيين في البداية على البحث باللغة الطبيعية كأداة رئيسية لاسترجاع البيانات لوكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة. وتتضمن مجموعة الاختبارات مجموعة كبيرة من نماذج البيانات المصممة لخدمة قطاعات معينة، مثل النفط والغاز والتصنيع، مع استخدام أزواج من الأسئلة والأجوبة لتقييم الأداء في سيناريوهات مختلفة، ويجري تقييم الأجوبة باستخدام مجموعة كبيرة من مقاييس التقييم. إضافةً إلى ذلك، تتيح مجموعات البيانات المرجعية هذه إجراء تقييم منهجي لأداء النظام في الإجابة عن الأسئلة المعقدة، مثل تتبع أوامر العمل التي تعد حيوية للحفاظ على السلامة في المنشأة.

ستعمل الإصدارات المستقبلية من التقرير على تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي الإضافية، مثل تلك المستخدمة في تلخيص البيانات الصناعية وتحليلها والاستدلال عليها، لتقييم الأداء الكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة.

سيتوفر أول تقرير Cognite Atlas AITM LLM & SLM Benchmark Report للوكلاء الصناعيين للتنزيل مجانًا في 28 من أكتوبر 2024، على أن يجري نشر التقرير بعد ذلك بانتظام بغية تمكين قادة التحول الرقمي من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا بدقة أكبر.

نبذة عن Cognite

تعمل Cognite على تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة، لذا تعمد المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة إلى اختيار Cognite بغية تقديم بيانات آمنة وموثوق بها وفي الوقت الفعلي بغرض إحداث تحول ملموس في عملياتها ذات الأصول الثقيلة لتصبح أكثر أمانًا واستدامة وإدرارًا للربح. إضافةً إلى ذلك، توفر شركة Cognite منصة سهلة الاستخدام وآمنة وقابلة للتطوير تسهل على جميع صانعي القرار، بدءًا من الميدان إلى مراكز العمليات البعيدة، الوصول إلى البيانات الصناعية المعقدة وفهمها والتعاون في الوقت الفعلي وإرساء الأساس لمستقبل أفضل. تفضل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وX .

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