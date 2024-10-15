شركة Cognite تُطلق تقرير Cognite Atlas AITM LLM & SLM Benchmark Report للوكلاء الصناعيين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Cognite الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي الفاعل في قطاع الصناعة، عن إطلاق تقرير Cognite Atlas AITM LLM & SLM Benchmark Report للوكلاء الصناعيين. يتناول التقرير الأول من نوعه أوجه القصور في مجموعات البيانات المرجعية العامة عن طريق تصميم تقييمات نموذج اللغة الكبير (LLM) ونموذج اللغة الصغير (SLM) بغية التركيز على المهام الصناعية المتخصصة، وضمان توفر عناصر الموثوقية والدقة والفعالية في حلول الذكاء الاصطناعي الصناعية.
صرح Knut Vidvei، رئيس قسم إدارة المنتجات في شركة Cognite، متحدثًا على المسرح في IMPACT 2024 ، قائلاً: "تفشل تقارير تقييم نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ونماذج اللغة الصغيرة (SLM) العامة في رصد التعقيدات الكامنة في البيئات الصناعية ولا تتوافق مع الاحتياجات المتخصصة للعمليات الصناعية، إذ إن الدقة والسلامة والخبرة في المجال أمر حيوي". "وباستخدام تقرير Cognite Atlas AITM LLM & SLM Benchmark Report المخصص للوكلاء الصناعيين، عمدنا إلى تصميم إطار تقييم للمهام الصناعية في العالم الحقيقي، بغية ضمان موثوقية وفعالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة تقدم الذكاء الاصطناعي الصناعي."
يعد Cognite Atlas AITM منصة عمل للوكلاء الصناعيين توسع نطاق Cognite Data Fusion ® ، وهي منصة البيانات الصناعية والذكاء الاصطناعي الرائدة. وبفضل إدارة البيانات منقطعة النظير وقدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة، حازت شركة Cognite على جائزة Frost & Sullivan لأفضل شركة عالمية في العام في سوق المنصات الصناعية وجائزة Frost RadarTM: ضمن فئة الشركات الفاعلة في سوق المنصات الصناعية الرقمية، مما عزز مكانة الشركة بوصفها قوة فاعلة في صناعة البيانات والذكاء الاصطناعي.
سيركز تقرير Cognite Atlas AITM Benchmark Report للوكلاء الصناعيين في البداية على البحث باللغة الطبيعية كأداة رئيسية لاسترجاع البيانات لوكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة. وتتضمن مجموعة الاختبارات مجموعة كبيرة من نماذج البيانات المصممة لخدمة قطاعات معينة، مثل النفط والغاز والتصنيع، مع استخدام أزواج من الأسئلة والأجوبة لتقييم الأداء في سيناريوهات مختلفة، ويجري تقييم الأجوبة باستخدام مجموعة كبيرة من مقاييس التقييم. إضافةً إلى ذلك، تتيح مجموعات البيانات المرجعية هذه إجراء تقييم منهجي لأداء النظام في الإجابة عن الأسئلة المعقدة، مثل تتبع أوامر العمل التي تعد حيوية للحفاظ على السلامة في المنشأة.
ستعمل الإصدارات المستقبلية من التقرير على تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي الإضافية، مثل تلك المستخدمة في تلخيص البيانات الصناعية وتحليلها والاستدلال عليها، لتقييم الأداء الكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة.
سيتوفر أول تقرير Cognite Atlas AITM LLM & SLM Benchmark Report للوكلاء الصناعيين للتنزيل مجانًا في 28 من أكتوبر 2024، على أن يجري نشر التقرير بعد ذلك بانتظام بغية تمكين قادة التحول الرقمي من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا بدقة أكبر.
نبذة عن Cognite
تعمل Cognite على تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة، لذا تعمد المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة إلى اختيار Cognite بغية تقديم بيانات آمنة وموثوق بها وفي الوقت الفعلي بغرض إحداث تحول ملموس في عملياتها ذات الأصول الثقيلة لتصبح أكثر أمانًا واستدامة وإدرارًا للربح. إضافةً إلى ذلك، توفر شركة Cognite منصة سهلة الاستخدام وآمنة وقابلة للتطوير تسهل على جميع صانعي القرار، بدءًا من الميدان إلى مراكز العمليات البعيدة، الوصول إلى البيانات الصناعية المعقدة وفهمها والتعاون في الوقت الفعلي وإرساء الأساس لمستقبل أفضل. تفضل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وX .
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