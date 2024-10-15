نقلة نوعية في تعليم التداول: إكس أس تطلق البث المباشر الأسبوعي إكسبرتس

UNITED ARAB EMIRATES, October 15, 2024 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن اطلاق برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS)، وهو برنامج بث مباشر تفاعلي مبتكر يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في محال وتحليل الأسواق المالية العالمية.ومن المقرر ان يبث برنامج "إكسبرتس" (XpertS) كل يوم خميس في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على "يوتيوب لايف" (YouTube Live)، ويقدم تجربة فريدة مصممة للمتداولين الحريصين على صقل مهاراتهم وتعميق معرفتهم واكتساب ميزة تنافسية.وسيعمل البرنامج على فك رموز الأحداث المالية المعقدة وتقديم رؤى في الوقت الفعلي لاتجاهات السوق، مما يضمن بقاء المشاهدين في صدارة المنحنى.وسيقدم هذا البرنامج الأستاذ أحمد نجم رئيس أبحاث السوق في "إكس أس دوت كوم" (XS )، مع مشاركة مميزة وحصرية للأستاذ شريف خورشيد، الرئيس التنفيذي لموقع "أف أكس بورصة" (FX-borssa) التعليمي.ويشتهر الأستاذ شريف خورشيد بدوره في تدريب أكثر من 50 ألف متداول ناجح في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهو يقدم خبرات لا مثيل لها في هذا البرنامج.ويجمع هذا التعاون التاريخي بين اثنين من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم اسواق المال بالشرق الاوسط، حيث يجمع بين خبرة شريف الواسعة في تعليم المتداولين وفهم أحمد العميق لديناميكيات السوق والتحليل.وقال الأستاذ أحمد نجم رئيس أبحاث السوق في "إكس أس دوت كوم" (XS): في برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS)، لا نقدم التحليلات فحسب؛ بل نعمل أيضًا على إنشاء منصة ديناميكية حيث يمكن للمتداولين اكتساب رؤى في الوقت الفعلي من منظورين مختلفين.وأضاف الأستاذ أحمد نجم: ويتمثل هدفنا في تزويد المشاهدين بمجموعة أدوات شاملة للتعامل مع تقلبات السوق واغتنام الفرص بثقة.من جانبه، قال الأستاذ شريف خورشيد: يمثل هذا العرض فرصة فريدة للجمع بين خبرتي في تطوير المتداولين الناجحين وفهم أحمد العميق للسوق.وأضاف الأستاذ شريف خورشيد: تم تصميم برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS) لتحدي التفكير التقليدي وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تحدث فرقًا ملموسًا في أساليب المتداولين ونجاحهم.ومن المتوقع ان يؤدي التعاون بين الأستاذ أحمد نجم والأستاذ شريف خورشيد الى تعزيز بيئة ديناميكية وجذابة على برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS).وسيستفيد المشاهدون من تبادلاتهم ومناظراتهم في الوقت الفعلي، واكتساب رؤى قيمة من منظورين مختلفين، حيث ستوفر خبرة شريف في تطوير آلاف المتداولين، جنبًا إلى جنب مع خبرة أحمد في تحليل السوق، نهجًا شاملاً ومتكاملًا لتعليم التداول.وتقدم كل حلقة من برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS) رؤية غير مفلترة للأسواق المالية، بما في ذلك التحليل التفاعلي للتحولات الاقتصادية العالمية، وسياسات البنك المركزي، وتأثيرات التضخم على فئات الأصول المختلفة.وسيغطي البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات الأساسية مثل استراتيجيات التداول، والتحليل الفني والأساسي، وإدارة المخاطر، وعلم نفس التداول، وغير ذلك الكثير.ويضمن هذا النهج الشامل أن يكتسب المشاهدون المعرفة النظرية والرؤى العملية القابلة للتنفيذ.تابعنا كل يوم خميس الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على "يوتيوب لايف" (YouTube Live)، لتجربة مستقبل تحليل التداول والتعليم.تابع برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS) للحصول على أحدث التحديثات وانضم إلى المحادثة مع قادة الصناعة أحمد نجم وشريف خورشيد.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.نبذة عن شريف خورشيدشريف خورشيد هو الرئيس التنفيذي لموقع "أف أكس بورصة" (FX-borssa) التعليمي، وخبير متميز في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا.يشتهر شريف بأسلوبه التدريسي الجذاب ورؤاه العملية، وقد درب أكثر من 50 ألف متداول في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووصل إلى الملايين من خلال المنصات عبر الإنترنت.وباعتباره جهة موثوقة في مجال تداول الاسواق المالية، يواصل قيادة الطريق بنهجه المبتكر في تعليم التداول.

XS Editorial Team

XS Group

...

Visit us on social media:

Facebook

X

LinkedIn

Instagram

YouTube

TikTok

Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.