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الاحتلال يهدم منشأة بحي وادي الجوز في القدس

10/15/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال هدمت منشأة لبيع وتعبئة الأكسجين الطبي، تعود ملكيتها لعائلة بدرية في المنطقة الصناعية بوادي الجوز.

وذكرت المصادر أن عملية الهدم تأتي في إطار مخطط تنفيذ مشروع "وادي السيليكون" الاستعماري، الذي يهدد بهدم المنشآت الصناعية والتجارية بهدف بناء منطقة تكنولوجية "شركات هايتك" وفنادق ومساحات تجارية.

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