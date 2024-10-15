الاحتلال يهدم منشأة بحي وادي الجوز في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال هدمت منشأة لبيع وتعبئة الأكسجين الطبي، تعود ملكيتها لعائلة بدرية في المنطقة الصناعية بوادي الجوز.
وذكرت المصادر أن عملية الهدم تأتي في إطار مخطط تنفيذ مشروع "وادي السيليكون" الاستعماري، الذي يهدد بهدم المنشآت الصناعية والتجارية بهدف بناء منطقة تكنولوجية "شركات هايتك" وفنادق ومساحات تجارية.
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