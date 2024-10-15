القدس: الاحتلال يعتقل شابا من الرام ويدمر محتويات منزل في شعفاط
التاريخ
10/15/2024 3:10:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا في بلدة الرام، شمال مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب حسين رامية، بعد دهم منزله فجراً في بلدة الرام.
كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل المواطن عيسى مرار، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ودمرت محتوياته.
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