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استشهاد شاب من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

10/15/2024 1:08:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- استشهد شاب من جنين، فجر اليوم الثلاثاء، متأثراً باصابته برصاص الاحتلال، قبل اشهر.

واعلنت مصادر طبية في جنين عن استشهاد الشاب صلاح محمد جبارين فجر اليوم في مستشفى ابن سينا، ليلتحق بوالده.

وكان الشاب جبارين قد اصيب بتاريخ 5-7-2024 خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، واستشهد وقتها والده محمد محمود جبارين (54 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء تواجده على سطح منزله.

وباستشهاد جبارين ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 755 شهيدا، بينهم 165 طفلا، اضافة إلى إصابة أكثر من 6250 مواطنا بجروح متفاوتة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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