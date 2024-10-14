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افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين

10/14/2024 11:24:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الهندي وذلك في ظل سعي البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وافتتح المنتدى بإشراف رئيسة الهند دروبادي مورمو ووزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني وبحضور عدد من الوزراء من البلدين,
وقالت مورمو في كلمة لها إن النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد الجزائري يمنح العديد من الفرص لتطوير الشراكات الاقتصادية في العديد من المجالات على غرار الصناعة الصيدلانية توكنولوجيا الاتصالات والشركات الناشئة والزراعة والفضاء.
ورأت أن الوقت حان لتعزيز الشراكة وإطلاق عهد جديد للتعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية تطبعها الصداقة ويتقاسمان مبادئ مشتركة في قضايا دولية عدة.
وبعد إشادتها بالإصلاحات التي تعكف الجزائر على تكريسها في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية اعتبرت مورمو أن الهند تعد شريكا تنمويا قويا بالنسبة للجزائر وأنها تتطلع إلى بناء وإطلاق مبادرات استثمارية وتجارية في المستقبل.
وأضافت رئيسة الهند أن "المجال مفتوح في إطار الشراكات الاستثمارية بقطاعات عديدة كالطاقة والاسمدة والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة بالموازاة مع تعزيز التبادلات التجارية مستقبلا والتي تقدر سنويا بنحو 19 مليار دولار".
كما استعرضت "مؤشرات الاقتصاد الهندي الذي يقدر حجمه بنحو 4 تريليونات دولار والذي يستند الى اصلاحات شملت العديد من القطاعات" مؤكدة استعداد الطرف الهندي لمشاركة خبراته مع الشركات الجزائرية.
ويشارك في هذا اللقاء الاقتصادي الأول من نوعه بين البلدين والذي تنظمه وزارة التجارة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري رجال أعمال ومتعاملون اقتصاديون من البلدين يمثلون قطاعات وميادين اقتصادية واستثمارية متنوعة.
ويرتقب خلال المنتدى الذي ينعقد تحت شعار (خطوة ثابتة نحو بناء تعاون اقتصادي مثمر) تنظيم العديد من اللقاءات بين المؤسسات في كلا البلدين للسماح لها بتحديد فرص الشراكة.
وبدأت رئيسة الهند أمس الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق أربعة أيام بدعوة من الرئيس عبدالمجيد تبون حيث اتفق الرئيسان في وقت سابق من اليوم على دفع مجالات الاستثمار والتبادلات التجارية بين بلديهما كما أكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. (النهاية)

م ر / ر ج



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