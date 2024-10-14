Tuesday, 15 October 2024 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح معرض وظائف 2024 بالمنطقة الشرقية

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الإثنين معرض وظائف 2024، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف، ويستمر حتى 16 أكتوبر 2024 في معارض الظهران الدولية ((الظهران إكسبو)) بالدمام.
وكرّم أمير المنطقة الشرقية شُركاء نجاح المعرض، كما استمع خلال جولته في أجنحة المعرض إلى شرح مفصل من رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المعرض، وأجنحته، وأهدافه.
وثمن الرزيزاء رعاية أمير المنطقة الشرقية للمعرض، مؤكدًا أن رعايته تعكس مدى دعمه للأنشطة والبرامج التي تخدم أبناء وبنات المنطقة وجهود الغرفة في دعم قطاع الأعمال في المنطقة.
وأكد الرزيزاء ((أن الغرفة تحرص سنوياً على إقامة هذا المعرض الذي يعد الأكبر في مجال التوظيف في المنطقة الشرقية لتكون مساهماً فاعلاً في خطة التوطين التي تدعمها الدولة -حفظها الله- لخفض معدلات البطالة وصولاً إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للشركات والمؤسسات الراغبة في دعم فريق العمل لديها في المهارات والخبرات الوطنية)).
وقال الرزيزاء ((إن المعرض يستقبل زواره من الساعة 1 ظهراً وحتى 8 مساء، لافتاً إلى أن المعرض وخلال سنوات انعقاده دعم الكثير من الشباب والشابات السعوديين الذين يحملون تخصصات حديثة تواكب التطور السريع الحاصل في سوق العمل ومتطلباته، من حيث التخصصات والتفاصيل الفنية وأيضاً المهارات)).
كما أشار إلى ((أن المعرض يتيح للباحثين والباحثات عن فرص وظيفية التواصل المباشر مع أصحاب العمل وممثلي المؤسسات، حيث يمكنهم طرح الأسئلة والاستفسارات والتعرف على المزيد من الفرص المتاحة، كما يمكن للمشاركين في المعرض تقديم سيرتهم الذاتية إلكترونياً وبشكل مباشر إلى مسؤولي الموارد البشرية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الحصول على مقابلات وفرص عمل، كما يمثل فرصة للباحثين عن العمل للتعرف على صناعة أو تخصص معين بشكل أفضل، بحيث يمكنهم ذلك من استكشاف الشركات والمؤسسات المشاركة ومعرفة المزيد عن احتياجات الصناعة والاتجاهات العالمية الحالية، ويتيح المعرض للباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية التسجيل عبر الموقع الرسمي للمعرض، حيث يتطلب تعبئة استمارة تسجيل بسيطة إلكترونياً تتضمن المعلومات الشخصية والخبرات المتوفرة والحصول على رمز الاستجابة السريع، (QR)، كما أن التسجيل شرط لدخول المعرض ويمنع إحضار أية أوراق أو سيرة ذاتية مكتوبة)).

MENAFN14102024000089011017ID1108778433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث