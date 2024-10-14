افتتاح معرض وظائف 2024 بالمنطقة الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الإثنين معرض
وظائف 2024، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف، ويستمر حتى 16 أكتوبر 2024 في معارض الظهران الدولية ((الظهران إكسبو)) بالدمام.
وكرّم أمير المنطقة الشرقية شُركاء نجاح المعرض، كما استمع خلال جولته في أجنحة المعرض إلى شرح مفصل من رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المعرض، وأجنحته، وأهدافه.
وثمن الرزيزاء رعاية أمير المنطقة الشرقية للمعرض، مؤكدًا أن رعايته تعكس مدى دعمه للأنشطة والبرامج التي تخدم أبناء وبنات المنطقة وجهود الغرفة في دعم قطاع الأعمال في المنطقة.
وأكد الرزيزاء ((أن الغرفة تحرص سنوياً على إقامة هذا المعرض الذي يعد الأكبر في مجال التوظيف في المنطقة الشرقية لتكون مساهماً فاعلاً في خطة التوطين التي تدعمها الدولة -حفظها الله- لخفض معدلات البطالة وصولاً إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للشركات والمؤسسات الراغبة في دعم فريق العمل لديها في المهارات والخبرات الوطنية)).
وقال الرزيزاء ((إن المعرض يستقبل زواره من الساعة 1 ظهراً وحتى 8 مساء، لافتاً إلى أن المعرض وخلال سنوات انعقاده دعم الكثير من الشباب والشابات السعوديين الذين يحملون تخصصات حديثة تواكب التطور السريع الحاصل في سوق العمل ومتطلباته، من حيث التخصصات والتفاصيل الفنية وأيضاً المهارات)).
كما أشار إلى ((أن المعرض يتيح للباحثين والباحثات عن فرص وظيفية التواصل المباشر مع أصحاب العمل وممثلي المؤسسات، حيث يمكنهم طرح الأسئلة والاستفسارات والتعرف على المزيد من الفرص المتاحة، كما يمكن للمشاركين في المعرض تقديم سيرتهم الذاتية إلكترونياً وبشكل مباشر إلى مسؤولي الموارد البشرية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الحصول على مقابلات وفرص عمل، كما يمثل فرصة للباحثين عن العمل للتعرف على صناعة أو تخصص معين بشكل أفضل، بحيث يمكنهم ذلك من استكشاف الشركات والمؤسسات المشاركة ومعرفة المزيد عن احتياجات الصناعة والاتجاهات العالمية الحالية، ويتيح المعرض للباحثين والباحثات عن فرصة وظيفية التسجيل عبر الموقع الرسمي للمعرض، حيث يتطلب تعبئة استمارة تسجيل بسيطة إلكترونياً تتضمن المعلومات الشخصية والخبرات المتوفرة والحصول على رمز الاستجابة السريع، (QR)، كما أن التسجيل شرط لدخول المعرض ويمنع إحضار أية أوراق أو سيرة ذاتية مكتوبة)).
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