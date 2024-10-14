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24% تحسن معدل اقتصاد الوقود

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من تحقيق تحسن معدل اقتصاد الوقود بمقدار 24% وذلك منذ تطبيق معيار اقتصاد الوقود، ضمن مبادرة الاستمرار في متابعة تطبيق أهداف معيار اقتصاد الوقود، للمرحلة الثانية، على جميع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة الجديدة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود على أسطول المركبات الواردة للمملكة، ويعمل المركز على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في هذا القطاع لكل من المركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة، جاء ذلك حسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 2023.
ــــــــــــــــــ مبادرات قطاع النقل
وحقق مركز كفاءة الطاقة عدة مبادرات في قطاع النقل البري، منها مبادرة تقليل استخدام مصادر الإضاءة، حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 20% من استهلاك الطاقة الأولية في المملكة إلى عام 2023م، كما ساهمت المبادرات في ارتفاع بنسبة المركبات الواردة عالية الكفاءة المصنفة ممتاز من 39.6% في عام 2021 إلى 44.7% في عام 2022م وانخفاض نسبة المركبات الواردة المصنفة سيئ جدا من 9.1% في عام 2021 إلى 6.5% في عام 2022م، وارتفاع نسبة مركبات الديزل الواردة عالية الكفاءة من 10.6% في عام 2021 إلى 12% في عام 2022م.
ــــــــــــــــــ اقتصاد الوقود للمركبات
وبدأ المركز بتطبيق أهداف المعيار، للمرحلة الثانية، والتي تشمل أهداف اقتصاد الوقود للأعوام 2021-2023م، وذلك على جميع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود بأسطول المركبات الخفيفة الجديدة الواردة للمملكة، وبلغت نسبة الاكتمال الفعلية 94% خلال 2023.
ــــــــــــــــــ المقابل المالي
وبدأ المركز بتطبيق مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، وبلغت نسبة الاكتمال الفعلية 100%، كما عمل المختصون في المركز خلال عام التقرير على تنفيذ عدد من المبادرات، ضمن الأهداف الإستراتيجية للمركز، تضمنت تحسين كفاءة إنتاج الطاقة، حيث يهتم المركز بتحسين كفاءة إنتاج الطاقة في قطاع المنافع، والذي يبلغ استهلاكه حوالي 39% من الطاقة الأولية في المملكة، وتقدر هذه النسبة بنحو 1.85 مليون برميل نفط مكافئ يوميا، ويشمل نطاق عمل المركز قطاعات توليد الكهرباء، إضافة إلى التوليد المزدوج، وتحلية المياه، وشبكات النقل والتوزيع، إضافة لمبادرة تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المنافع، ويعمل على جمع بيانات إنتاج واستهلاك الطاقة لأكثر من 125 محطة، إضافة لشبكات النقل والتوزيع، وإجراء 27 زيارة ميدانية للتحقق من صحة ودقة البيانات، وإعداد وإصدار تقارير توضح الأداء السنوي للشركات في القطاع. وجمع وتحليل خطط تحسين كفاءة الطاقة للوصول لمستهدفات أداء 2025، ومبادرة تمكين القطاع لتحسين مستويات كفاءة الطاقة، ويعمل على حصر أبرز الممارسات التشغيلية التي تساعد على تحسين كفاءة الطاقة ومشاركتها مع جميع الشركات في القطاع لنشر المعرفة، والمساهمة في تبني وتطبيق هذه الممارسات، نسبة الاكتمال الفعلية 75%.
Asf:
%24 تحسن معدل اقتصاد الوقود
%20 استهلاك الكهرباء من قبل قطاع النقل البري
%44.7 نسبة المركبات الواردة عالية الكفاءة المصنفة ممتاز
%6.5 انخفاض المركبات الواردة المصنفة سيئ جدا
%12 ارتفاع مركبات الديزل الواردة عالية الكفاءة
%94 اكتمال تحسين كفاءة استهلاك الوقود بأسطول المركبات الخفيفة الجديدة
%39 من الطاقة لقطاع المنافع
1.85 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

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