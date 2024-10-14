24% تحسن معدل اقتصاد الوقود

(MENAFN
- Al Watan)
تمكن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من تحقيق تحسن معدل اقتصاد
الوقود بمقدار 24% وذلك منذ تطبيق معيار اقتصاد الوقود، ضمن مبادرة الاستمرار في متابعة تطبيق أهداف معيار اقتصاد الوقود، للمرحلة الثانية، على جميع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة الجديدة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود على أسطول المركبات الواردة للمملكة، ويعمل المركز على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في هذا القطاع لكل من المركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة، جاء ذلك حسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 2023.
ــــــــــــــــــ مبادرات قطاع النقل
وحقق مركز كفاءة الطاقة عدة مبادرات في قطاع النقل البري، منها مبادرة تقليل استخدام مصادر الإضاءة، حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 20% من استهلاك الطاقة الأولية في المملكة إلى عام 2023م، كما ساهمت المبادرات في ارتفاع بنسبة المركبات الواردة عالية الكفاءة المصنفة ممتاز من 39.6% في عام 2021 إلى 44.7% في عام 2022م وانخفاض نسبة المركبات الواردة المصنفة سيئ جدا من 9.1% في عام 2021 إلى 6.5% في عام 2022م، وارتفاع نسبة مركبات الديزل الواردة عالية الكفاءة من 10.6% في عام 2021 إلى 12% في عام 2022م.
ــــــــــــــــــ اقتصاد الوقود للمركبات
وبدأ المركز بتطبيق أهداف المعيار، للمرحلة الثانية، والتي تشمل أهداف اقتصاد الوقود للأعوام 2021-2023م، وذلك على جميع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود بأسطول المركبات الخفيفة الجديدة الواردة للمملكة، وبلغت نسبة الاكتمال الفعلية 94% خلال 2023. ــــــــــــــــــ المقابل المالي
وبدأ المركز بتطبيق مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، وبلغت نسبة الاكتمال الفعلية 100%، كما عمل المختصون في المركز خلال عام التقرير على تنفيذ عدد من المبادرات، ضمن الأهداف الإستراتيجية للمركز، تضمنت تحسين كفاءة إنتاج الطاقة، حيث يهتم المركز بتحسين كفاءة إنتاج الطاقة في قطاع المنافع، والذي يبلغ استهلاكه حوالي 39% من الطاقة الأولية في المملكة، وتقدر هذه النسبة بنحو 1.85 مليون برميل نفط مكافئ يوميا، ويشمل نطاق عمل المركز قطاعات توليد الكهرباء، إضافة إلى التوليد المزدوج، وتحلية المياه، وشبكات النقل والتوزيع، إضافة لمبادرة تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المنافع، ويعمل على جمع بيانات إنتاج واستهلاك الطاقة لأكثر من 125 محطة، إضافة لشبكات النقل والتوزيع، وإجراء 27 زيارة ميدانية للتحقق من صحة ودقة البيانات، وإعداد وإصدار تقارير توضح الأداء السنوي للشركات في القطاع. وجمع وتحليل خطط تحسين كفاءة الطاقة للوصول لمستهدفات أداء 2025، ومبادرة تمكين القطاع لتحسين مستويات كفاءة الطاقة، ويعمل على حصر أبرز الممارسات التشغيلية التي تساعد على تحسين كفاءة الطاقة ومشاركتها مع جميع الشركات في القطاع لنشر المعرفة، والمساهمة في تبني وتطبيق هذه الممارسات، نسبة الاكتمال الفعلية 75%.
Asf:
%24 تحسن معدل اقتصاد الوقود
%20 استهلاك الكهرباء من قبل قطاع النقل البري
%44.7 نسبة المركبات الواردة عالية الكفاءة المصنفة ممتاز
%6.5 انخفاض المركبات الواردة المصنفة سيئ جدا
%12 ارتفاع مركبات الديزل الواردة عالية الكفاءة
%94 اكتمال تحسين كفاءة استهلاك الوقود بأسطول المركبات الخفيفة الجديدة
%39 من الطاقة لقطاع المنافع
1.85 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
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