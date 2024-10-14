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مفترق طرق

10/14/2024 11:19:04 PM
(MENAFN- Al Watan) لا مجال أمام المنتخب السعودي سوى رفع شعار الانتصار، والهجوم بشراسة، إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، عندما يستقبل نظيره البحريني، لحساب الجولة الرابعة للتصفيات، على إستاد الجوهرة.
وتعد المباراة بالنسبة للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني -الذي يمر بفترة صعبة- مفترق طرق، ويتوجب عليه أن يرمي بأوراقه الهجومية وأن يتحلى بالشجاعة من أجل خطف النقاط الثلاث المهمة والمصيرية في مشوار الصقور، وما عدا ذلك لن يجدي نفعا، فأي خسارة جديدة للنقاط ستدخل الأخضر في دوامة يصعب الخروج منها خلال الجولات المتبقية.
ولا يتوقف الأمر عند حد الرغبة في تحقيق انتصار يعزز آمال التأهل للمونديال، بل إن الأخضر مطالب بمحو ظاهرة سلبية تطارده على مستوى النسخة الحالية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهي الفشل في تسجيل الانتصار على أرضه خلال 3 مباريات متتالية.
مفترق طرق

بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها مانشيني طوال الفترة الماضية والتي وصلت إلى درجة من الغليان بعد صفعة اليابان، فقد خرج ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتصريح مفاجئ عقب المباراة، أكد خلاله أن "المدرب الإيطالي مستمر في عمله ولن يرحل عن قيادة الأخضر".
وصحيح أن الاتحاد السعودي جدد الثقة في مانشيني، لكن ذلك لا يعني أنه سيستمر في منصبه، حال التعثر مرة أخرى، في ظل حالة الغضب التي تسيطر على الشارع السعودي منذ تعيينه.
وبالتالي، فإن مواجهة البحرين، ستكون بمثابة مفترق طرق في مستقبل مانشيني، حيث إن الفوز سيساهم في تهدئة الشارع الرياضي واستمراره في مهمته، لكن التعثر سيتسبب في ثورة جماهيرية وإعلامية جديدة قد تؤدي لاتخاذ القرار الصعب المتمثل في رحيله، مما يضع الاتحاد السعودي في موقف لا يحسد عليه، بسبب ضيق الوقت وصعوبة إقناع مدير فني عالمي لقيادة المهمة في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن رحيله سيضع الكثير من علامات الاستفهام على اختيار مانشيني من البداية.
استعادة التوازن

يسعى الأخضر لاستعادة التوازن والعودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام اليابان، لا يتوقف الأمر عند حد الرغبة في تحقيق انتصار يعزز آمال التأهل للمونديال، بل إن الأخضر السعودي مُطالب بمحو ظاهرة سلبية تطارده على مستوى النسخة الحالية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إذ لم يسبق له الفوز على ملعبه في 3 مباريات متتالية،مثلما حدث بالنسخة الحالية من التصفيات، حيث خسر على أرضه أمام الأردن 1 /2، في ختام المرحلة الثانية من التصفيات، وهي مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل للمرحلة الأخيرة.
ثم في بداية المرحلة الحالية للتصفيات اكتفى الأخضر بالتعادل مع إندونيسيا 1 /1، قبل أن تأتي الخسارة من اليابان، لتزيد معاناة فريق المدرب روبرتو مانشيني على ملعبه ووسط جماهيره.
ويأمل الأخضر في كسر الحالة السلبية التي يعيشها على ملعبه عندما يواجه البحرين ويضع حدا لغياب الانتصارات في عقر داره.
- مانشيني مطالب بالانتصار
- الهجوم بشراسة سيكون سلاح الصقور
- المدرب الإيطالي يمر بفترة صعبة
- نتيجة المباراة ستحدد مصير مانشيني
- الصقور يأملون في تجاوز عدم الانتصار على الأرض
- النقاط الثلاث ستعيد الثقة للاعبي المنتخب السعودي

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