ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسياً

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك المركزي
الأوروبي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في ظل تراجع مخاطر التضخم.
وعند نهاية تداولات الإثنين، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” الأوروبي بنسبة 0.55% عند 524.7 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي خلال 11 جلسة.
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وفي حين ارتفع“فوتسي” البريطاني 0.45% عند 8292 نقطة، أضاف“داكس” الألماني 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي قدره 19508 نقاط، وزاد“كاك” الفرنسي 0.3% عند 7602 نقطة.
وحدّ من المكاسب تراجع أسهم السلع الفاخرة مع ترقب المستثمرين المزيد من خطط تحفيز اقتصاد الصين، حيث انخفضت أسهم“كيرينج” و”إل في إم إتش” و”كريستيان ديور” و”بربري” بنسبة 3.85% و2.35% و2% و1.2%.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني“كير ستارمر” بخفض البيروقراطية التنظيمية لتعزيز الاستثمار في البلاد، وأكد خطط المملكة المتحدة لتصبح أسرع اقتصادات مجموعة الدول السبع نمواً.
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