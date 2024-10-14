ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسياً

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع الذي يشهد اجتماع الأوروبي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في ظل تراجع مخاطر التضخم.

وعند نهاية تداولات الإثنين، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” الأوروبي بنسبة 0.55% عند 524.7 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي خلال 11 جلسة.

موضوعاتالبنك الدولي: إصلاح هو مفتاح تحقيق نمو أسرع في أفريقيا سيتي يتوقع ارتفاع النفط إلى 120 دولارًا إذا تعطلت الإمدادات “الأعمال الإفريقي” يوقع برتوكول مع“التجارة الحرة القارية الأفريقية”

وفي حين ارتفع“فوتسي” البريطاني 0.45% عند 8292 نقطة، أضاف“داكس” الألماني 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي قدره 19508 نقاط، وزاد“كاك” الفرنسي 0.3% عند 7602 نقطة.

وحدّ من المكاسب تراجع أسهم السلع الفاخرة مع ترقب المستثمرين المزيد من خطط تحفيز اقتصاد الصين، حيث انخفضت أسهم“كيرينج” و”إل في إم إتش” و”كريستيان ديور” و”بربري” بنسبة 3.85% و2.35% و2% و1.2%.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني“كير ستارمر” بخفض البيروقراطية التنظيمية لتعزيز الاستثمار في البلاد، وأكد خطط المملكة المتحدة لتصبح أسرع اقتصادات مجموعة الدول السبع نمواً.