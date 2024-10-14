Tuesday, 15 October 2024 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسياً

10/14/2024 11:18:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في ظل تراجع مخاطر التضخم.

وعند نهاية تداولات الإثنين، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” الأوروبي بنسبة 0.55% عند 524.7 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي خلال 11 جلسة.

موضوعات متعلقة البنك الدولي: إصلاح التعليم هو مفتاح تحقيق نمو أسرع في أفريقيا سيتي يتوقع ارتفاع النفط إلى 120 دولارًا إذا تعطلت الإمدادات “الأعمال الإفريقي” يوقع برتوكول مع“التجارة الحرة القارية الأفريقية”

وفي حين ارتفع“فوتسي” البريطاني 0.45% عند 8292 نقطة، أضاف“داكس” الألماني 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي قدره 19508 نقاط، وزاد“كاك” الفرنسي 0.3% عند 7602 نقطة.

وحدّ من المكاسب تراجع أسهم السلع الفاخرة مع ترقب المستثمرين المزيد من خطط تحفيز اقتصاد الصين، حيث انخفضت أسهم“كيرينج” و”إل في إم إتش” و”كريستيان ديور” و”بربري” بنسبة 3.85% و2.35% و2% و1.2%.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني“كير ستارمر” بخفض البيروقراطية التنظيمية لتعزيز الاستثمار في البلاد، وأكد خطط المملكة المتحدة لتصبح أسرع اقتصادات مجموعة الدول السبع نمواً.

MENAFN14102024000202011048ID1108778414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث