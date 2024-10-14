الأعمال الإفريقي يوقع برتوكول مع التجارة الحرة القارية الأفريقية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع مجلس الأعمال الأفريقي برئاسة الدكتورة أماني عصفور بروتوكول تعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من منتدى أعمال أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA الذي عقد في الفترة بين 9 إلى 11 أكتوبر الجاري في كيجالي تحت عنوان“بياشارا أفريقيا 2024” أو“التجارة والأعمال” باللغة السواحلية.
وقالت الدكتورة أماني عصفور – في بيان اليوم إن الهدف من الاتفاق الذي وقعته والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني هو تعزيز التجارة البينية الافريقية التي لا تتعدى 16 %، مقارنة بالتجارة مع آسيا التي تصل إلى 60 % وأوروبا التي تبلغ 58 %.
موضوعات متعلقة
البنك الدولي: إصلاح التعليم هو مفتاح تحقيق نمو أسرع في أفريقيا سيتي يتوقع ارتفاع النفط إلى 120 دولارًا إذا تعطلت الإمدادات ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسياً
وأوضحت عصفور أن هناك عددا من المحاور ينبغي التركيز عليها، تشمل تمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة المرأة والشباب، وإعطاء حوافز للاستثمار لتحصل المراة والشباب على نسبة 40 % من المناقصات الحكومية، وهو الأمر الذي توافق عليه وزراء المالية والتخطيط الأفارقة.
MENAFN14102024000202011048ID1108778413
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.