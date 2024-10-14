الأعمال الإفريقي يوقع برتوكول مع التجارة الحرة القارية الأفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) وقع مجلس الأعمال الأفريقي برئاسة الدكتورة أماني عصفور بروتوكول تعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من منتدى أعمال أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA الذي عقد في الفترة بين 9 إلى 11 أكتوبر الجاري في كيجالي تحت عنوان“بياشارا أفريقيا 2024” أو“التجارة والأعمال” باللغة السواحلية.

وقالت الدكتورة أماني عصفور – في بيان اليوم إن الهدف من الاتفاق الذي وقعته والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني هو تعزيز التجارة البينية الافريقية التي لا تتعدى 16 %، مقارنة بالتجارة مع آسيا التي تصل إلى 60 %؜ وأوروبا التي تبلغ 58 %؜.

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وأوضحت عصفور أن هناك عددا من المحاور ينبغي التركيز عليها، تشمل تمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة المرأة والشباب، وإعطاء حوافز للاستثمار لتحصل المراة والشباب على نسبة 40 % من المناقصات الحكومية، وهو الأمر الذي توافق عليه وزراء المالية والتخطيط الأفارقة.