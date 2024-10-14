تحديات البرازيل في الريادة المناخية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تمتلك البرازيل الوسائل التي تؤهلها لأن تكون رائد عالمي في محاربة التغيرات المناخية، إلا أنها تواجه تحديات ممكن أن تقوض دورها أو حتى تحقيق أهدافها ضد تغير المناخ. حيث كان محاربة الاحتباس الحراري الموضوع الرئيسي للندوة السادسة لمنظمة الصحافة العالمية التي نظمتها مؤسسة جيتوليو فارغاس في ساو باولو.

بحثت الندوة التحديات التي تواجه إدماج البرازيل في السياق العالمي

من ناحيته أكد البروفسور ومنسق البرنامج السياسي والاقتصادي البيئي لمركز دراسات الاستدامة FGVces التابع لمؤسسة جيتوليو فارغاس في ساو باولو (مدرسة إدارة الشركات في ساو باولو)، السيد غواراني أوزوريو بأن تحدي العالم لا يزال يكمن في التمكن من الحفاظ على احترار عالمي بين 1.5 و2 درجة مئوية بالمقارنة مع المستويات ما قبل الثورة الصناعية. أو بمعنى آخر أعلى من الحد المسموح به. ولو أنه لم تتم الموافقة على الاتفاقية لكان الاحترار سيصل إلى ما يقارب 4 درجات مئوية.

إن الحد من الاحترار عند 2 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية له سببه: لان فوق هذا الحد أو العتبة، تبدأ النظم الإيكولوجية في“إطلاق” محفزات نقطة اللاعودة. وعندما يحدث هذا، لن يعد بإمكان المناطق الأحيائية التجدد وستبدأ بفقدان النباتات.

إن التحدي الرئيسي في العالم يتعلق بالطاقة، وإن أكبر جزء من الطاقة المولدة في البرازيل هي طاقة نظيفة، ولكن على البلاد أن تكافح الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وحرقها. وبهذا الخصوص يقول أوزوريو متحدثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المزمع عقده في مدينة بيليم في ولاية بارا البرازيلية العام المقبل:“إن لم تقم بالبرازيل بالتخفيف من إزالة الغابات وخاصة في الامازون، فإنها ستعاني من خطر عدم تمكنها من الإيفاء بتحقيق أهدافها في تخفيف الانبعاثات خلال العام الذي سيقام فيه مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30”.

التغير المناخي أحد المشاكل

تمكن أهداف البرازيل في تخفيف الانبعاثات بنسبة 48% بحلول العام 2025، و53% بحلول العام 2030 والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول العام 2050، دائماً بالمقارنة مع مستويات الانبعاثات المسجلة في العام 2005. كما أشار البروفسور كذلك إلى أنه لا يوجد حل لتحديات الامازون دون أن يتم دمج مواطني الغابات في النقاش والحوار.

كما أشار كل من أوزوريو والمنسقة العلمية والمؤسسة الشريكة في FGV Clima والأستاذة في FGV EESP

(مدرسة الاقتصاد في ساو باولو)، السيدة كلاريسا غندور، إلى أن المجتمع بصورة موسعة بحاجة لإدماجه في النقاشات وتوعيته حول التحديات المناخية التي لها بالفعل تأثيرات سلبية في البرازيل، وكمثال على ذلك الفيضانات التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول في أيار/ مايو الماضي. بالتالي فإن العوامل المناخية ستؤثر أكثر فأكثر يوم بعد يوم على عائدات البرازيليين.

وأضافت غندور:“تمتلك البرازيل امكانيات كبيرة تمكنها من لعب دور قيادي في مسألة المناخ، إلا أنها في نفس الوقت تواجه تحديات كبيرة”. وأشارت إلى بعض هذه التحديات، كتحدي عدم توفر الحوكمة المناخية، حيث اشارت إلى أن الجهد المناخي في البلاد لا يزال مجزأً بما في ذلك في الحكومة. كما أشارت إلى ضرورة توسيع التوعية المناخية، وهي جعل السكان على دراية بحجم المشكلة والاستشهاد بها كتحديات لإدراج الآثار الاقتصادية في العملية الكاملة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات.

كما قام المؤسس والأستاذ ونائب مدير كلية العلاقات الدولية التابعة لـ FGV، السيد ماتياس سبيكتور، بتقديم تحليل للحضور البرازيلي في العالم، وأشار إلى المشاكل التي على البلاد مكافحتها سواء من أجل تعزيز إدماجها العالمي ولكي تكون في الواقع رائدة في الحفاظ على البيئة. كما استشهد سبيكتور بمقابلة مع وزيرة البيئة، مارينا سيلفا، التي أبلغت عن وجود 1750 من مدارج الهبوط غير القانونية المصنوعة من التراب في المناطق الداخلية من الأمازون، والتي يستخدمها مهربو المخدرات.

كما أشار سبيكتور إلى التحديات التي تواجهها البرازيل في مجالات أخرى من السيناريو العالمي، مثل الاعتماد على علاقتها التجارية مع الصين، وصعوبة تعزيز التنسيق في أمريكا اللاتينية من خلال المنظمات متعددة الأطراف والتشكيك في التغير المناخي بالنسبة لجزء من السكان.

©Evaristo Sa/AFPماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

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