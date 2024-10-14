حين سألني البروفيسور الفرنسي!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬طوال‭ ‬اللقاء‭ ‬كنت‭ ‬أخاطبه‭ ‬كيهودي‭ ‬فرنسي‭ ‬حتى‭ ‬صحح‭ ‬لي‭ ‬آخر‭ ‬اللقاء‭ ‬أنه‭ ‬مسيحي‭ ‬بروتستانتي،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬ساعة‭ ‬كان‭ ‬يسأل‭ ‬باقتضاب‭ ‬وكنت‭ ‬أجيبه‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬بتوسع‭ ‬شارحة‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬أنظمة‭ ‬وشعوبا‭ ‬هي‭ ‬ذات‭ ‬سيكولوجية‭ ‬مفطورة‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬المسلمين‭ ‬والأقليات‭ ‬المسيحية‭ ‬واليهودية‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬تاريخيا‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬فارق‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرسمي‭ ‬والشعبي،‭ ‬حتى‭ ‬نكبة‭ ‬فلسطين‭ ‬1948‭ ‬وبداية‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬حروب‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬وإلى‭ ‬رفض‭ ‬شعبي‭ ‬مطلق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشعوب‭ ‬لاغتصاب‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬هو‭ ‬فلسطين‭! ‬والعمل‭ ‬اليوم‭ ‬وفق‭ ‬الأساطير‭ ‬والرؤى‭ ‬التوراتية‭ ‬الملفقة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬وجغرافيتها‭!‬

{ ‭ ‬سألته‭ ‬كيف‭ ‬بإمكانك‭ ‬أن‭ ‬تحب‭ ‬فردا‭ ‬أو‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬كيانا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يستهدف‭ ‬الأوطان‭ ‬العربية؟‭! ‬وكيف‭ ‬بالإمكان‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬أجندة‭ ‬توسعية؟‭! ‬أليس‭ ‬ذلك‭ ‬يشبه‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬شخص‭ ‬يستولي‭ ‬على‭ ‬بيتك‭ ‬ويقتل‭ ‬أطفالك‭ ‬وعائلتك‭ ‬ثم‭ ‬يقول‭ ‬لك‭: ‬أنا‭ ‬أريد‭ ‬السلام‭ ‬معك‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬تقبلني؟‭! ‬أو‭ ‬أنا‭ ‬أريد‭ ‬التعايش‭ ‬معك‭ ‬فلماذا‭ ‬تكرهني؟‭! ‬ألا‭ ‬يبدو‭ ‬هذا‭ ‬المنطق‭ ‬ساذجا‭ ‬أو‭ ‬غبيا‭ ‬أو‭ ‬مستهترا؟‭! ‬ويزداد‭ ‬الاستهتار‭ ‬بالكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمنطق‭ ‬والعقل‭ ‬حين‭ ‬يواصل‭ ‬هذا‭ ‬الطرف‭ ‬محاولاته‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أجندته‭ ‬التوسعية‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬بطرق‭ ‬وأساليب‭ ‬كثيرة‭ ‬وبدعم‭ ‬غربي،‭ ‬ثم‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬السلام؟‭! ‬كيف‭ ‬تجتمع‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬مخططات‭ ‬العدوان‭ ‬والتوسع؟‭!‬

{ ‭ ‬لذلك‭ ‬لن‭ ‬يفيد‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬التوسعي‭ ‬أية‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أو‭ ‬محاولات‭ ‬اختراق‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬لأن‭ ‬الشعوب‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لديها‭ ‬حدس‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬الصحيح‭ ‬والخاطئ‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬تجاربها‭ ‬التاريخية‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬العدو‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬الصديق‭! ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الرفض‭ ‬الشعبي‭ ‬العربي‭ ‬الجارف‭ ‬لهذا‭ ‬الكيان‭ ‬يؤكده‭ ‬لها‭ ‬تجارب‭ ‬التاريخ‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سلوكياته‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمستمرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المخططات‭ ‬والرؤى‭ ‬التوسعية‭ ‬العدوانية‭! ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يترك‭ ‬مجالا‭ ‬لهذه‭ ‬الشعوب‭ ‬لكي‭ ‬تصدق‭ ‬ادعاءاته‭ ‬حول‭ ‬السلام‭! ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬ومن‭ ‬يدعمه‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬هو‭ ‬مرفوض‭ ‬اليوم‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬الشعوب‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬اكتشفت‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬غزة‭ ‬ماهية‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬عليها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬حتى‭ ‬داخل‭ ‬دولها‭ ‬في‭ ‬الغرب‭!‬

{ ‭ ‬شعوبنا‭ ‬العربية‭ ‬وبحكم‭ ‬دينها‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليه‭ ‬لا‭ ‬تفرق‭ ‬بين‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬والشرائع‭ ‬الأخرى‭ ‬كاليهودية‭ ‬والمسيحية‭ ‬ولا‭ ‬تفرق‭ ‬بين‭ ‬الأنبياء‭ ‬والرسل‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عقديتها‭! ‬ولكن‭ ‬هي‭ ‬تعرف‭ ‬الفارق‭ ‬الجوهري‭ ‬والكبير‭ ‬بين‭ ‬اليهودية‭ ‬والمسيحية‭ ‬وبين‭ ‬الصهيونية‭ ‬واليهودية‭ ‬وبين‭ ‬الصهيونية‭ ‬المسيحية‭ ‬والمسيحية‭ ‬كشريعة‭ ‬سماوية‭! ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لا‭ ‬تتقبل‭ ‬كأي‭ ‬شعب‭ ‬طبيعي‭ ‬من‭ ‬يواصل‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬مقدساتها‭ ‬وعلى‭ ‬شعوبها‭ ‬ويطمح‭ ‬في‭ ‬أراضيها‭ ‬لأن‭ ‬السنة‭ ‬الكونية‭ ‬نفسها‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تكامل‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب‭ ‬والحضارات‭ ‬والثقافات‭ ‬وليس‭ ‬إلى‭ ‬اعتداء‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬الأمم‭ ‬الأخرى‭ ‬برؤية‭ ‬أسطورية‭ ‬عنصرية‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬شعب‭ ‬الله‭ ‬المختار،‭ ‬فيما‭ ‬بقية‭ ‬الشعوب‭ ‬عبيد‭ ‬لهم‭! ‬هذه‭ ‬أبرز‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬أجبت‭ ‬بها‭ ‬وهناك‭ ‬تفاصيل‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬لها‭ ‬مقام‭ ‬هذا‭ ‬المقال،‭ ‬ولكنها‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬ذاتها‭!‬