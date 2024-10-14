بنك الإثمار يقدم خدمة فتح الحساب إلكترونيا للعملاء الجدد من الشركات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يسر
بنك الإثمار
أن يعلن إطلاق خدمات جديدة لفتح حساب مصرفي إلكترونياً، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء الجدد من الشركات. وتتيح هذه الخدمة المبتكرة لأصحاب الأعمال إتمام جميع الإجراءات بسهولة ويسر من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو عبر تطبيق إثمار على الهواتف الذكية، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة الفرع.
وتماشياً مع جهود مصرف البحرين المركزي لتطوير المنتجات والخدمات المتوفرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساعيه لرقمنة واستخدام التكنولوجيا في جميع جوانب القطاع المالي والمصرفي، فقد قام بنك الإثمار بتصميم هذه الخدمة لتلبية احتياجات العملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتميز هذه الخدمة بسرعة وسهولة الاستخدام، مع توفير أعلى معايير الأمان، حيث تهدف إلى تسهيل عملية فتح الحسابات، بما في ذلك الحسابات للشركات قيد التأسيس. ومن خلال دمج التكنولوجيا المالية مع الأنظمة المصرفية الحديثة، فإننا نسعى إلى تعزيز تجربة عملائنا وتوفير الوقت والجهد.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم جاسم، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية والخزينة في بنك الإثمار: «نركز بشكل حصري على تلبية احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نؤمن بدور هذه القطاعات في تعزيز الاقتصاد الوطني، وملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التغيرات السريعة في السوق».
وأضاف السيد جاسم: «تسهم خدمة فتح الحساب الإلكتروني بشكل كبير في تسهيل إدارة العمليات المالية، مما يسمح للعملاء بفتح حساباتهم بكل أمان وراحة. هذا التحول يقلل من الوقت والجهد، مما يتيح لهم التركيز على نمو أعمالهم».
MENAFN14102024000055011008ID1108778241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.