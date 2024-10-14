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بنك الإثمار يقدم خدمة فتح الحساب إلكترونيا للعملاء الجدد من الشركات

10/14/2024 8:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر
بنك‭ ‬الإثمار
أن‭ ‬يعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬لفتح‭ ‬حساب‭ ‬مصرفي‭ ‬إلكترونياً،‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬الجدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭. ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬إتمام‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬إثمار‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬الفرع‭.‬

وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لتطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتوفرة‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساعيه‭ ‬لرقمنة‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭ ‬بتصميم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بسرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمان،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحسابات‭ ‬للشركات‭ ‬قيد‭ ‬التأسيس‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬المصرفية‭ ‬الحديثة،‭ ‬فإننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬وتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬إبراهيم‭ ‬جاسم،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والخزينة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭: ‬‮«‬نركز‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬نؤمن‭ ‬بدور‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تواكب‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬السوق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭: ‬‮«‬تسهم‭ ‬خدمة‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬المالية،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للعملاء‭ ‬بفتح‭ ‬حساباتهم‭ ‬بكل‭ ‬أمان‭ ‬وراحة‭. ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬أعمالهم‮»‬‭.‬

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