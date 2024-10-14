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اليوم.. فتح باب التسجيل للمشاركة في سوق المزارعين

10/14/2024 7:14:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬تسجيل‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الراغبين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بنسخته‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ -‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وحتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وأكّد‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف،‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬استعداد‭ ‬الوزارة‭ ‬لإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بحديقة‭ ‬البديع‭ ‬النباتية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وشركة‭ ‬ STC ‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لطلبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬للمزارعين‭ ‬والشركات‭ ‬الزراعية،‭ ‬والمشاتل‭ ‬الزراعية،‭ ‬ومحلات‭ ‬التمور،‭ ‬والمناحل،‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬ممن‭ ‬يقدمون‭ ‬منتجات‭ ‬تحويلية‭ ‬محلية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ >‭.‬ mun ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬وحساب‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬ @mun ‭_‬ bh ‭.‬

وبين‭ ‬الوكيل‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للسوق‭ ‬أعدت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سبت‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬باعتباره‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتسويق‭ ‬محاصيل‭ ‬ومنتجات‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وقد‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬جذب‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬وتنوعه،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مشهودًا‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬السوق،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬الكلي‭ ‬بها‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬230‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭.‬

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