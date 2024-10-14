اليوم.. فتح باب التسجيل للمشاركة في سوق المزارعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة بدء استقبال طلبات تسجيل المزارعين البحرينيين الراغبين بالمشاركة في سوق المزارعين البحرينيين بنسخته الثانية عشرة لموسم 2024 -2025، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، وحتى 31 أكتوبر الجاري.
وأكّد المهندس عاصم عبد اللطيف، وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالوزارة، استعداد الوزارة لإطلاق النسخة الثانية عشرة من سوق المزارعين البحرينيين في نوفمبر المقبل بحديقة البديع النباتية، وذلك بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وشركة STC البحرين.
وأوضح أنه تمّ فتح باب التسجيل لطلبات المشاركة في السوق للمزارعين والشركات الزراعية، والمشاتل الزراعية، ومحلات التمور، والمناحل، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى رواد الأعمال والأسر المنتجة ممن يقدمون منتجات تحويلية محلية مرتبطة بالإنتاج الزراعي المحلي، مضيفاً أنه يمكن للراغبين التسجيل عبر رابط الاستمارة الإلكترونية الموجودة في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون البلديات والزراعة >. mun . gov . bh وحساب الوزارة على منصة «إنستغرام» @mun _ bh .
وبين الوكيل لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية أن اللجنة المنظمة للسوق أعدت حزمة من البرامج والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الذي يقام كل يوم سبت انطلاقاً من شهر ديسمبر المقبل، باعتباره منصة مهمة لتسويق محاصيل ومنتجات المزارعين البحرينيين، وقد تحول إلى محطة جذب للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتمكن من استقطاب الزوار من الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن سوق المزارعين يسهم في تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتنوعه، وهو الأمر الذي كان مشهودًا خلال النسخ الماضية من السوق، لا سيما في نسخته الحادية عشرة التي بلغ عدد الحضور الكلي بها ما يفوق 230 ألف زائر.
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