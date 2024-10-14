Tuesday, 15 October 2024 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المدير العام لمعهد الإدارة العامة: مواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية تحقيقا لأعلى مستويات الكفاءة والجودة

10/14/2024 7:14:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدّت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية،‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بفاعلية‭ ‬الخدمات‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجودة‭ ‬والتميز،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬التعريفية‭ ‬بمنهجيات‭ ‬التقييم،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬فريق‭ ‬المُقيّمين‭ ‬استعدادًا‭ ‬للدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬القادمة‭ ‬للمراكز‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬الفريق‭ ‬الإداري‭ ‬والمركزي‭ ‬للجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المُقيّمين‭ ‬الذين‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الحكومية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬وإعداد‭ ‬المُقيّمين‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنافسية‭ ‬والتميّز‭.‬

وثمنت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية،‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المُقيّمون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارتهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬مداركهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬والممارسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وما‭ ‬سيقدمونه‭ ‬من‭ ‬تفانٍ‭ ‬وإخلاص‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬الملاحظات‭ ‬البناءة،‭ ‬مع‭ ‬حثها‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التميّز‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬المواطن‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والمقيم‭ ‬والمستثمر‭ ‬والزائر‭.‬

كلمات دالة

MENAFN14102024000055011008ID1108778169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث