المدير العام لمعهد الإدارة العامة: مواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية تحقيقا لأعلى مستويات الكفاءة والجودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬التعريفية‭ ‬بمنهجيات‭ ‬التقييم،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬فريق‭ ‬المُقيّمين‭ ‬استعدادًا‭ ‬للدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬القادمة‭ ‬للمراكز‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتي‭ ‬قدمها‭ ‬الفريق‭ ‬الإداري‭ ‬والمركزي‭ ‬للجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المُقيّمين‭ ‬الذين‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الحكومية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬وإعداد‭ ‬المُقيّمين‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنافسية‭ ‬والتميّز‭.‬

وثمنت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية،‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المُقيّمون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارتهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬مداركهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬والممارسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وما‭ ‬سيقدمونه‭ ‬من‭ ‬تفانٍ‭ ‬وإخلاص‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬الملاحظات‭ ‬البناءة،‭ ‬مع‭ ‬حثها‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التميّز‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬المواطن‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والمقيم‭ ‬والمستثمر‭ ‬والزائر‭.‬

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