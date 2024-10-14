المدير العام لمعهد الإدارة العامة: مواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية تحقيقا لأعلى مستويات الكفاءة والجودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدّت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أهمية تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يتناسب مع التوجهات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بفاعلية الخدمات وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الورشة التعريفية بمنهجيات التقييم، الهادفة إلى إعداد وتأهيل فريق المُقيّمين استعدادًا للدورة الخامسة من عملية التقييم القادمة للمراكز الحكومية، والتي قدمها الفريق الإداري والمركزي للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، حيث شارك فيها نخبة من المُقيّمين الذين سيعملون على تقييم مراكز خدمة العملاء الحكومية، مما يعكس حرص اللجنة على تأهيل وإعداد المُقيّمين نحو تطوير الخدمات الحكومية بما يسهم في تحقيق التنافسية والتميّز.
وثمنت المدير العام لمعهد الإدارة العامة، نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، الجهود الحثيثة التي يبذلها المُقيّمون في تطوير مهارتهم وتوسيع مداركهم في كل ما يخص مجال الخدمات والممارسات الحكومية، وما سيقدمونه من تفانٍ وإخلاص في إيصال الملاحظات البناءة، مع حثها لهم على تقديم المزيد من التميّز بما يحقق الارتقاء بالخدمات من أجل خدمة المواطن بالدرجة الأولى والمقيم والمستثمر والزائر.
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