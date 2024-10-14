طهران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن في ظل التوتر الإقليمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - الوكالات: كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مسقط أمس أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، متوقفة حاليا بسبب غياب «الأرضية» المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.
وكانت إيران قد أعلنت في يونيو أنّها تجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية.
وقال عراقجي للصحفيين: إن «هذا المسار متوقف الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حاليا لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات، إلى حين نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة. عندها سنقرر ما إذا كنا سنواصل العمل وكيف».
وفي الأول من أكتوبر، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل في إطار ما قالت إنه ردّها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله وضابط في الحرب الثوري الإيراني.
وتعهّدت إسرائيل بالرد على هذا الهجوم.
ولعبت سلطنة عمان لفترة طويلة دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة بعدما قطعت الدولتان العلاقات في أعقاب ثورة 1979.
وتعدّ الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل والمزوّد الأكبر للمساعدات العسكرية لإسرائيل، في حين تدعم إيران حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني اللذين يقاتلان إسرائيل.
ووصل عراقجي أمس الى مسقط بعد زيارته العراق، حيث أكد استعداد بلاده للحرب رغم أنها لا تريدها، وذلك ضمن جولة له في المنطقة شملت قطر والسعودية حيث بحث مع مسؤولين كبار التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع.
كما زار مطلع الشهر الحالي، بيروت ودمشق، حيث عقد لقاءات مع حلفاء بلاده ضمن «محور المقاومة» المناهض لإسرائيل الذي تقوده طهران في المنطقة.
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