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طهران تعلن توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن في ظل التوتر الإقليمي

10/14/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - ‬الوكالات‭: ‬كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬من‭ ‬مسقط‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن،‭ ‬متوقفة‭ ‬حاليا‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬‮«‬الأرضية‮»‬‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬الإقليمي‭. ‬

وكانت‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬أنّها‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بوساطة‭ ‬عمانية‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬للصحفيين‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬متوقف‭ ‬الآن‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أي‭ ‬أرضية‭ ‬لهذه‭ ‬المباحثات،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬الأزمة‭ ‬الراهنة‭. ‬عندها‭ ‬سنقرر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنواصل‭ ‬العمل‭ ‬وكيف‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أطلقت‭ ‬إيران‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬وضابط‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬

وتعهّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭. ‬

ولعبت‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعدما‭ ‬قطعت‭ ‬الدولتان‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬ثورة‭ ‬1979‭. ‬

وتعدّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أقرب‭ ‬حليف‭ ‬لإسرائيل‭ ‬والمزوّد‭ ‬الأكبر‭ ‬للمساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تدعم‭ ‬إيران‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬اللذين‭ ‬يقاتلان‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ووصل‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬الى‭ ‬مسقط‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬العراق،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬للحرب‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تريدها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬شملت‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬وسبل‭ ‬احتواء‭ ‬النزاع‭. ‬

كما‭ ‬زار‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بيروت‭ ‬ودمشق،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬حلفاء‭ ‬بلاده‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬المناهض‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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