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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة تجنبا لـ((حرب إقليمية كبيرة))

10/14/2024 7:14:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شددت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬لمنع‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭. ‬وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬فيليبو‭ ‬غراندي‭: ‬إن‭ ‬‮«‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدعوما‭ ‬بعملية‭ ‬سلام‭ ‬ذات‭ ‬معنى‭.. ‬هو‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لكسر‭ ‬دوامة‭ ‬العنف‭ ‬والكراهية‭ ‬والمعاناة‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التابعة‭ ‬لمفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحده‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬‮«‬منع‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬كبيرة‭ ‬تحمل‭ ‬تداعيات‭ ‬عالمية‮»‬‭. ‬وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬شخص‭ ‬ونزح‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬لبنانيين‭. ‬

بدأ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬باتّجاه‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬دعما‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬أشعل‭ ‬فتيل‭ ‬الحرب‭ ‬المدمّرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ودفع‭ ‬التبادل‭ ‬اليومي‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬طرفي‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬التصعيد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تعهّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سحق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬للسماح‭ ‬بعودة‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬جراء‭ ‬العنف‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭. ‬

وقال‭ ‬غراندي‭: ‬‮«‬لعلكم‭ ‬رأيتم‭ ‬الصور‭ ‬وسمعتم‭ ‬الأرقام،‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬داخل‭ ‬لبنان‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬استراحة‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬بات‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له‭ ‬تقريبا‮»‬‭. ‬وندد‭ ‬غراندي‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬بالهجمات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإغاثة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬موظفَين‭ ‬في‭ ‬المفوضية‭ ‬قتلا‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وإلى‭ ‬226‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬الأونروا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الأخير‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬القبول‭ ‬باعتبار‭ ‬حياة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬مجرّد‭ ‬أضرار‭ ‬جانبية‭ ‬أو‭ ‬الأسوأ،‭ ‬تصويرهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬مذنبون‭ ‬أو‭ ‬متواطئون‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬غراندي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬إلى‭ ‬معاناة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬الذي‭ ‬هربوا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬ولجأوا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬ليجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬مضطرين‭ ‬للفرار‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وعاد‭ ‬كثيرون‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬توجّه‭ ‬أيضا‭ ‬لبنانيون‭ ‬وغيرهم‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتفيد‭ ‬المفوضية‭ ‬بأن‭ ‬276‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬عبروا‭ ‬الحدود‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬مواطنون‭ ‬سوريون‭. ‬وتشير‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬يتجاوز‭ ‬400‭ ‬ألف‭.‬

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