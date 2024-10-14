غارات وقصف على عدة مناطق في لبنان.. وصواريخ حزب الله تدفع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬قصفه‭ ‬بالصواريخ‭ ‬مدينة‭ ‬صفد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬استهدافه‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬وثكنة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغداة‭ ‬هجوم‭ ‬قاتل‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬حيفا‭. ‬

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬‮«‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬مدينة‭ ‬صفد‭ ‬المحتلة‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬جاءت‭ ‬‮«‬دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬لبنان‭ ‬وشعبه‭ ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬الاستباحة‭ ‬الهمجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للمدن‭ ‬والقرى‭ ‬والمدنيين‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يتواصل‭ ‬القصف‭ ‬اليومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬لبنان‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬وثكنة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬غداة‭ ‬شنه‭ ‬هجوما‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أوقع‭ ‬أكبر‭ ‬حصيلة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬شهر‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬نفذ‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬واستهدف‭ ‬ثكنة‭ ‬عسكرية‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬نتانيا‭ ‬الساحلية‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتراض‭ ‬مقذوفات‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عبرية،‭ ‬توقف‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬جوريون‭ ‬بتل‭ ‬أبيب‭.‬

وذكرت‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أن‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬دوت‭ ‬في‭ ‬182‭ ‬مدينة‭ ‬وبلدة‭ ‬وسط‭ ‬وشمالي‭ ‬إسرائيل‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬إسرائيلي‭ ‬هرعوا‭ ‬إلى‭ ‬الملاجئ‭.‬

وسمع‭ ‬صحفيون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صفارات‭ ‬إنذار‭ ‬وانفجارات‭ ‬فوق‭ ‬القاعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬أصيبت‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬بقصف‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬حيفا‭. ‬

وعلى‭ ‬أثر‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الثكنة،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأحد‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬التدريب‭ ‬العائدة‭ ‬للواء‭ ‬جولاني‭ ‬في‭ ‬بنيامينا‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا،‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هرتسي‭ ‬هاليفي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬‮«‬صعبا‭ ‬ونتائجه‭ ‬مؤلمة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للقاعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬هاجمها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬واضحا‭: ‬سنستمر‭ ‬بضرب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بلا‭ ‬رحمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬بيروت‮»‬‭. ‬

وأبلغ‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سترد‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬جالانت‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬أوستن‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬و«شدد‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬الهجوم‭ ‬والرد‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬أصابت‭ ‬قاعة‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬القاعدة،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬للمسعفين‭ ‬المتطوعين‭ ‬‮«‬يونايتد‭ ‬هاتسالا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭. ‬

وتوعد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬اليسير‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬ينتظر‭ ‬العدو‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬مواصلة‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملياتها‭ ‬البرية‭ ‬‮«‬المحدودة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬مارون‭ ‬الراس‭ ‬الحدودية،‭ ‬بعدما‭ ‬أفاد‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬تصدوا‭ ‬لـ«محاولات‭ ‬تسلل‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭. ‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬يخوضون‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬بِمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬والصاروخية‭ ‬وقذائف‭ ‬المدفعية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاشتباكات‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬مستمرة‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬الحدودية‭ ‬‮«‬ناقلة‭ ‬جند‭ ‬بِصاروخٍ‭ ‬موجه‭ ‬أثناء‭ ‬الاشتباكات‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬احتراقها‭ ‬وقتل‭ ‬وجرح‭ ‬من‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬

وقصفت‭ ‬المدفعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬كما‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدة‭ ‬قليا‭ ‬في‭ ‬البقاع‭ ‬الغربي‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭. ‬

وقتل‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني،‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬زغرتا‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭. ‬

وفي‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬أصيب‭ ‬سائق‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬أمس‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬متجرا‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬البقاع‭ ‬الشمالي‭ ‬أثناء‭ ‬مرور‭ ‬قافلة‭ ‬إغاثية‭ ‬قربه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬ومسؤول‭ ‬محلي‭. ‬

ونددت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بـ«استمرار‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والإسعافية‮»‬‭ ‬غداة‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬‮«‬غارة‭ ... ‬على‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬صديقين‮»‬‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان‭. ‬