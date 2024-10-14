Tuesday, 15 October 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفردان: الفريق في تطور مستمر

10/14/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬محمد‭ ‬الفردان‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬بالفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬التضامن‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ارتفاع‭ ‬المخزون‭ ‬اللياقي‭ ‬للاعبين،‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.‬

وأوضح‭ ‬الفردان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬استعداد‭ ‬تام‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬وصول‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمستوى‭ ‬اللياقي‭ ‬المطلوب،‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬أمرًا‭ ‬طبيعياً‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬تصاعدي‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الدير،‭ ‬لافتاً‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬المباريات‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬فإن‭ ‬المجموعة‭ ‬قادرة‭ ‬خلال‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭.‬

وانتقد‭ ‬الفردان‭ ‬فترات‭ ‬التوقف‭ ‬خلال‭ ‬الدوري‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الفرق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬التوقفات‭ ‬ستضر‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬لغالبية‭ ‬الفرق،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬كثرتها‭ ‬وفتراتها‭ ‬الطويلة،‭ ‬كما‭ ‬تقلل‭ ‬على‭ ‬عطائهم‭ ‬البدني‭ ‬والنفسي‭.‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬التضامن‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

MENAFN14102024000055011008ID1108778141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث