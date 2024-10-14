الفردان: الفريق في تطور مستمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد محمد الفردان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة اليد بنادي التضامن أن فريقه في تطور مستمر، وذلك من خلال ارتفاع المخزون اللياقي للاعبين، وتصحيح الأخطاء التي وقعت في الجولات الأولى من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد.
وأوضح الفردان في تصريح خاص لملحق «أخبار الخليج الرياضي» قائلاً: الفريق لم يكن في استعداد تام خلال الجولات الأولى، وذلك لعدم وصول اللاعبين للمستوى اللياقي المطلوب، وهذا يعد أمرًا طبيعياً في أولى مباريات الدوري، كما أن أداء المجموعة في مستوى تصاعدي من مباراة إلى أخرى، وهذا ما ظهر بصورة ملحوظة في مواجهته الأخيرة أمام فريق الدير، لافتاً أنه مع مرور المباريات والدخول في أجواء المنافسة فإن المجموعة قادرة خلال المدى البعيد على التطور بشكل أكبر، والمنافسة على المراكز المتقدمة.
وانتقد الفردان فترات التوقف خلال الدوري وتأثيراتها على مستويات الفرق، مؤكداً أن التوقفات ستضر اللاعبين والمدربين والمستوى الفني لغالبية الفرق، وخصوصاً مع كثرتها وفتراتها الطويلة، كما تقلل على عطائهم البدني والنفسي.
الجدير ذكره أن التضامن يقبع في المركز الثامن برصيد (5 نقاط).
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