الفردان: الفريق في تطور مستمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬محمد‭ ‬الفردان‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬بالفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬التضامن‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ارتفاع‭ ‬المخزون‭ ‬اللياقي‭ ‬للاعبين،‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.‬

وأوضح‭ ‬الفردان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬استعداد‭ ‬تام‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬وصول‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمستوى‭ ‬اللياقي‭ ‬المطلوب،‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬أمرًا‭ ‬طبيعياً‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬تصاعدي‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الدير،‭ ‬لافتاً‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬المباريات‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬فإن‭ ‬المجموعة‭ ‬قادرة‭ ‬خلال‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭.‬

وانتقد‭ ‬الفردان‭ ‬فترات‭ ‬التوقف‭ ‬خلال‭ ‬الدوري‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الفرق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬التوقفات‭ ‬ستضر‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬لغالبية‭ ‬الفرق،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬كثرتها‭ ‬وفتراتها‭ ‬الطويلة،‭ ‬كما‭ ‬تقلل‭ ‬على‭ ‬عطائهم‭ ‬البدني‭ ‬والنفسي‭.‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬التضامن‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬