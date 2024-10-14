صالح بن هندي يستقبل مدارا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرواد‭ ‬الرياضيين،‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬قدم‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬بمناسبة‭ ‬تزكيته‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

واستعرض‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬واهتمامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬لتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬