صالح بن هندي يستقبل مدارا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة، رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين، علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة.
وخلال اللقاء، قدم صالح بن هندي التهاني إلى علاء مدارا بمناسبة تزكيته رئيسا للاتحاد البحريني لكرة السلة للدورة الانتخابية القادمة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
واستعرض صالح بن هندي عددا من المواضيع التي تساهم في مواصلة ارتقاء الرياضة البحرينية بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص، مشيدا بجهود الاتحاد البحريني لكرة السلة في مواصلة ارتقاء هذه الرياضة العريقة.
من جانبه، أعرب علاء مدارا عن خالص شكره وتقديره إلى السيد صالح بن هندي على دعمه واهتمامه المستمر بالرياضة البحرينية والحرص على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير الرياضة البحرينية.
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