Tuesday, 15 October 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صالح بن هندي يستقبل مدارا

10/14/2024 7:14:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرواد‭ ‬الرياضيين،‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬قدم‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬بمناسبة‭ ‬تزكيته‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

واستعرض‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬واهتمامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬لتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

MENAFN14102024000055011008ID1108778135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث