المركزى يسمح بإصدار بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية لعملاء الشمول المالى

MENAFN - Al-Borsa News) سمح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالى بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصرى، للأفراد والشركات متناهية الصغر منخفضى المخاطر من فئتى“أ” و“ب”.

وقال فى بيان إن ذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية والتى كشفت عن وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي.

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كما وافق البنك على إصدار البنوك لبطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات، أجنبية أو محلية، لحسابات الشمول المالي، بعد حصولها على الموافقة من البنك المركزي لإطلاق تلك البطاقات.

وفي حالة تجاوز الحدود المقررة يوميًا أو شهريًا، يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.

ويحدد البنك الحد الأقصى اليومى لرصيد الحساب للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة“أ” عند 80 ألف جنيه والحد الأقصى الشهري إلى 400 ألف جنيه، على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.

فيما كان الحد الأقصى لرصيد الحساب للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة“ب” 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه.

قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، إن القرار يهدف بشكل أساسي لتعزيز مفهوم الشمول المالي وضم شرائح جديدة من المتعاملين ماليًا من خلال قنوات غير رسمية للقطاع المصرفي الرسمي.

وأشار فهمي إلى أن إتاحة إطلاق بطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية تُبشر بوجود ماكينات الصراف الآلي عاملة بالعملة الأجنبية، وتفعيل التعاملات بالدولار في الماكينات الموجودة حاليا.

واعتبر محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن القرار جاء في توقيت جيد نتيجة لضم تعاملات المؤسسات والأفراد للقطاع المصرفي قبل أن تتسع الفجوة بينه وبين القنوات غير الرسمية.

ومن جانبه، توقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن يُسهم قرار البنك المركزي بشأن فتح حسابات بالعملة الأجنبية في ارتفاع نسبة الشمول المالى.

وارتفعت نسبة المشمولين ماليًا، بين البالغين إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة مع 64.8% في نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 إلى 2023 وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.

ويرى عبد العال، أن هذا الإجراء يعزز من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما يقوي من القاعدة الدولارية في الدولة، نتيجة لسهولة فتح حسابات بالدولار وتسهيل التعامل عليها من خلال بطاقات الخصم.

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