الإعلان عن الفائزين بجوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة OPPO اليوم عن الفائزين بجوائز مسابقة Imagine IF السنوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي، وهي مسابقة عالمية تحتفي بالإبداع والابتكار في التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول. انطلقت المسابقة في شهر يناير وأغلق باب التقديم في يوليو، وشهدت أكثر من مليون مشاركة من 81 دولة ومنطقة. وكانت الصين والهند والمكسيك وكولومبيا ومصر هي الدول الخمس الأولى من حيث عدد المشاركات. وستعرض OPPO الأعمال الفائزة في معرض“باريس فوتو”، أكبر فني دولي في نوفمبر.

وقال بيت لاو، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات في شركة OPPO:“تتمتع الصور الاستثنائية بالقدرة على الحفاظ على المشاعر العزيزة، وتحويلها إلى ذكريات خالدة، حتى في أكثر اللحظات التي تبدو عادية”. وأضاف أليك سوث، المصور بمجلة Magnum Photos وعضو لجنة التحكيم في المسابقة:“يُعَد التصوير الفوتوغرافي شكلاً فنياً يمزج بين العديد من التقنيات، ولا يقتصر على التقاط مشاهد مذهلة فحسب، بل يثير أيضًا مشاعر عميقة يتردد صداها بقوة”.

الفائزون بالجوائز الرئيسية والفضية والبرونزية: التقاط المشاعر الجميلة

هذا العام، تم تكريم 15 مصورًا بجوائز الفئة الرئيسية والفضية والبرونزية، وذهبت الجائزة الرئيسية إلى ليانغ شيبينغ لعمله المثير“الصيف بجانب نهر هوتو” الذي يسجل فرحة الطفولة العابرة باستخدام ماهر للضوء والحركة. بصفته الفائز الرئيسي في OPPO Imagine IF، سيحصل السيد ليانغ شيبينغ على جائزة كبرى بقيمة 24000 دولار أمريكي وسيتم تعيينه كمصور OPPO، وسيحظى بأولوية الوصول إلى مختلف فعاليات OPPO.

وفي صورة“واندو ودميتها”، الفائزة بالجائزة الفضية، يلتقط المصور”هي هوابي“ الإحساس النابض بالفرحة في علاقة طفلة ودميتها، وهي شهادة على التقدم الذي أحرزته OPPO في مجال التصوير المحمول.

وجعلت هذه الصورة المؤثرة أعضاء لجنة التحكيم يعربون عن دهشتهم من قدرة أدوات مثل OPPO Find N3 Flip على تمكين المصورين من التقاط صور بجودة احترافية مع تفاصيل وأجواء حية. وبالنسبة للصورة الفائزة بالجائزة البرونزية“The Peaceful Bond” لشايليندرا سينغ، أشادت لجنة التحكيم بالمساحة الخيالية التي تشكلها. وعلى منوال تعليق أليك سوث السابق، وجد أعضاء لجنة التحكيم أيضًا أن الصورة تذكرنا بملصق فيلم ورسم، حيث علق أحدهم قائلاً:“إن النظر إلى هذه الصورة يجعلني أرغب في مشاهدة الفيلم.

جوائز شرفية: إلهام الإبداعات المتنوعة

مع 36 جائزة شرفية في تسع فئات، بما في ذلك المناظر الطبيعية، والبورتريه، والألوان، واللحظة الخالدة، والأزياء، واللقطة الفورية، والضوء، والسفر، والمجموعة، احتفت المسابقة بمجموعة متنوعة من الإبداعات التي دفعت حدود التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول. ومن المناظر الطبيعية النابضة بالحياة إلى اللحظات الحميمة، تتجاوز الأعمال الحدود الفنية التقليدية. وعلاوة على ذلك، قدمت المسابقة لأول مرة هذا العام خمس جوائز خاصة للشباب، مصممة خصيصًا لتكريم المواهب الملهمة للجيل الناشئ والاحتفال بها.

التصوير الفوتوغرافي للجميع: قوة اللمسة

في أفضل حالاته، يجسد التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول إتاحة الوصول والسهولة والعفوية، مما يسمح لأي شخص بتحويل اللحظات إلى أعمال فنية دائمة بمجرد لمسة من إصبعه على زر التصوير. وتحت شعار“ما وراء الصورة، ما وراء الخيال”، تؤكد OPPO التزامها بدفع حدود الابتكار التكنولوجي وتمكين الإبداع على نطاق عالمي.

وباعتبارها الشريك العالمي لأكبر معرض فني دولي، باريس فوتو، ستعرض OPPO الأعمال الفائزة بجوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي 2024 في النسخة القادمة للمعرض في نوفمبر. ولاستعراض الأعمال الفائزة ومعرفة المزيد عن جوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي، يرجى زيارة OPPO Imagine IF – المملكة العربية السعودية | جوائز التصوير الفوتوغرافي | OPPO Saudi Arabia .

الوسوم#OPPO Imagine IF التصوير الفوتوغرافي