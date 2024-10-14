الإعلان عن الفائزين بجوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة OPPO اليوم عن الفائزين بجوائز مسابقة Imagine IF السنوية الثانية للتصوير الفوتوغرافي، وهي مسابقة عالمية تحتفي بالإبداع والابتكار في التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول. انطلقت المسابقة في شهر يناير وأغلق باب التقديم في يوليو، وشهدت أكثر من مليون مشاركة من 81 دولة ومنطقة. وكانت الصين والهند والمكسيك وكولومبيا ومصر هي الدول الخمس الأولى من حيث عدد المشاركات. وستعرض OPPO الأعمال الفائزة في معرض“باريس فوتو”، أكبر فني دولي في نوفمبر.

وقال بيت لاو، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات في شركة OPPO:“تتمتع الصور الاستثنائية بالقدرة على الحفاظ على المشاعر العزيزة، وتحويلها إلى ذكريات خالدة، حتى في أكثر اللحظات التي تبدو عادية”. وأضاف أليك سوث، المصور بمجلة Magnum Photos وعضو لجنة التحكيم في المسابقة:“يُعَد التصوير الفوتوغرافي شكلاً فنياً يمزج بين العديد من التقنيات، ولا يقتصر على التقاط مشاهد مذهلة فحسب، بل يثير أيضًا مشاعر عميقة يتردد صداها بقوة”.

الفائزون بالجوائز الرئيسية والفضية والبرونزية: التقاط المشاعر الجميلة

هذا العام، تم تكريم 15 مصورًا بجوائز الفئة الرئيسية والفضية والبرونزية، وذهبت الجائزة الرئيسية إلى ليانغ شيبينغ لعمله المثير“الصيف بجانب نهر هوتو” الذي يسجل فرحة الطفولة العابرة باستخدام ماهر للضوء والحركة. بصفته الفائز الرئيسي في OPPO Imagine IF، سيحصل السيد ليانغ شيبينغ على جائزة كبرى بقيمة 24000 دولار أمريكي وسيتم تعيينه كمصور OPPO، وسيحظى بأولوية الوصول إلى مختلف فعاليات OPPO.

وفي صورة“واندو ودميتها”، الفائزة بالجائزة الفضية، يلتقط المصور”هي هوابي“ الإحساس النابض بالفرحة في علاقة طفلة ودميتها، وهي شهادة على التقدم الذي أحرزته OPPO في مجال التصوير المحمول.

وجعلت هذه الصورة المؤثرة أعضاء لجنة التحكيم يعربون عن دهشتهم من قدرة أدوات مثل OPPO Find N3 Flip على تمكين المصورين من التقاط صور بجودة احترافية مع تفاصيل وأجواء حية. وبالنسبة للصورة الفائزة بالجائزة البرونزية“The Peaceful Bond” لشايليندرا سينغ، أشادت لجنة التحكيم بالمساحة الخيالية التي تشكلها. وعلى منوال تعليق أليك سوث السابق، وجد أعضاء لجنة التحكيم أيضًا أن الصورة تذكرنا بملصق فيلم ورسم، حيث علق أحدهم قائلاً:“إن النظر إلى هذه الصورة يجعلني أرغب في مشاهدة الفيلم.

جوائز شرفية: إلهام الإبداعات المتنوعة

مع 36 جائزة شرفية في تسع فئات، بما في ذلك المناظر الطبيعية، والبورتريه، والألوان، واللحظة الخالدة، والأزياء، واللقطة الفورية، والضوء، والسفر، والمجموعة، احتفت المسابقة بمجموعة متنوعة من الإبداعات التي دفعت حدود التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول. ومن المناظر الطبيعية النابضة بالحياة إلى اللحظات الحميمة، تتجاوز الأعمال الحدود الفنية التقليدية. وعلاوة على ذلك، قدمت المسابقة لأول مرة هذا العام خمس جوائز خاصة للشباب، مصممة خصيصًا لتكريم المواهب الملهمة للجيل الناشئ والاحتفال بها.

التصوير الفوتوغرافي للجميع: قوة اللمسة

في أفضل حالاته، يجسد التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول إتاحة الوصول والسهولة والعفوية، مما يسمح لأي شخص بتحويل اللحظات إلى أعمال فنية دائمة بمجرد لمسة من إصبعه على زر التصوير. وتحت شعار“ما وراء الصورة، ما وراء الخيال”، تؤكد OPPO التزامها بدفع حدود الابتكار التكنولوجي وتمكين الإبداع على نطاق عالمي.

وباعتبارها الشريك العالمي لأكبر معرض فني دولي، باريس فوتو، ستعرض OPPO الأعمال الفائزة بجوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي 2024 في النسخة القادمة للمعرض في نوفمبر. ولاستعراض الأعمال الفائزة ومعرفة المزيد عن جوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي، يرجى زيارة OPPO Imagine IF – المملكة العربية السعودية | جوائز التصوير الفوتوغرافي | OPPO Saudi Arabia .

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