حرق النازحين في خيمهم في جباليا تشعل حزن وغضب كبير .. استمع

MENAFN - Amman Net) شهدت خيام النازحين فجر الإثنين غارات إسرائيلية على محيط شهداء الأقصى في دير البلح مأساة إنسانية مروعة حيث وقعت مجزرة دامية أسفرت عن 4 شهداء بينهم امرأة وطفل ونحو 40 مصابا و جثامين الشهداء تفحمت بالكامل.

و قد أثار هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

فنشر الصحفي أنس الشريف على منصة "اكس" : وين نروح ؟! حتى المستشفيات يتم استهدافها و حرق النازحين فيها

وعلق مهند الراوي : تجاوزت إسرائيل بعقليتها الإجرامية فكرة القتل من أجل القتل، بل أصبح القتل لتفريغ الغضب وتحسين مزاج شارع متعطش للدماء خاصة بعد تلقي ضربة موجعة لتخرج صورة مروعة "للعدو" أمام صورة انكسارها، وغزة هي الساحة المفضلة لذلك.

و أضافت صبا العمايرة : الإنتقام يبدأ دائما من غزة التي لا صديق لها يداوي جراحها ولا جار

لها يطفي النيران التي إلتهمت أحشائها، اللهم أجرنا في مصابنا وصبّرنا وأرفع عننا وأرحمنا, اللهم حياة غير هذه الحياة، اللهم واقع غير هذا الواقع.

و من جانبه أعلن الحزب في بيان رسمي استهدافه معسكر تدريب للواء غولاني في "بنيامينا" جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية ردا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في بيروت، و أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 4 قتلى وإصابة نحو 70 آخرين بينهم العشرات بحالة خطرة ومتوسطة.

فنشر أحمد الجاسم : الطائرة المسيّرة دخلت الى الكيان بعمق70 كم وتجاوزت ⁧‫عكا‬⁩ و ⁧‫حيفا‬⁩ دون أن ترصدها الدفاعات الجوية ثم ضربت القاعدة في شمال فلسطين المحتله أثناء تناولهم العشاء الأخير هنا كان العويل والصراخ يصل إلى عنان السماء، بكائكم طرب، إنتقام الله للأيام الصعاب التي عاشها أهلنا في جباليا

و علق أحمد شلبي : كان ⁧‫#العشاء_الاخير‬⁩ مبارك للغاية، اللهم زد في اوجاعهم وحصرهم عددا ولا تبقي منهم أحدا

و أضاف يوسف : جيش الاحتلال الجبان الذي لا يستعرض إلا على الصغار والأبرياء العزل، الذي تصفعه مسيرة في أعتى قواعده، فيكون أقرب ردوده قصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بغزة، لتحترق بمن فيها أحياءً، والله لا يكفي هؤلاء كل يوم سابع من أكتوبر، قسمًا بالله ولا كل ساعة، وغدًا ترون من اللهب ما تظنونه جهنم معجلة.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.





Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · حرق النازخين في خيمهم تشعل حزن وغضب كبير على مواقع التواصل