بورصة فلسطين تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية في دورته الجديدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الاثنين، فوزها بانتخابات مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية AFCM للدورة المقبلة 2024-2026.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد إلكترونيا للهيئة العامة للاتحاد، وعلى أجندته تم الإعلان عن نتائج التصويت لانتخابات مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة والحوكمة، حيث
ضم المجلس الجديد 9 أعضاء من أسواق المال العربية وشركات الإيداع والتحويل، وتشمل مقعد الرئاسة لبورصة قطر، وعضوية سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتداول السعودية، والبورصة المصرية، وبورصة تونس، وبورصة عمان، وبورصة فلسطين، إضافة إلى مركز إيداع الأوراق المالية- السعودية، وشركة البحرين للمقاصة، أيضاً انتخاب لجنة المراجعة والحوكمة التي تضم هي الأخرى 4 أعضاء.
يُذكر أن بورصة فلسطين تشغل عضوية اتحاد أسواق المال العربية منذ عام 1998، وهي المرة الأولى لها في عضوية مجلس الإدارة، كما تجدر الإشارة إلى أن بورصة فلسطين هي أيضاً عضو في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS)، إذ تُعد عضواً نشطاً في مجموعاته الفاعلة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة عن شكره لكل أعضاء الهيئة العامة على منحهم الثقة لبورصة فلسطين لنيل هذا المنصب الهام، وللاتحاد أيضاً لجهوده الرامية وتعزيز تبادل الخبرات بين الأعضاء كافة، والنهوض بهذه الصناعة على مستوى العالم العربي.
وأشار إلى أن عضوية بورصة فلسطين في اتحاد أسواق المال العربية ستعزز مكانة السوق الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستدفع باتجاه تعزيز الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من الأدوات والخدمات في السوق المحلي، كما ستُمنح بورصة فلسطين فرصة المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والمبادرات، التي تهدف إلى التطوير والتكامل بين الأسواق المالية في العالم العربي.
يشار إلى أن اتحاد أسواق المال العربية أُسس في يونيو 1978 ليكون جهازا توجيهيا وإرشاديا للبورصات العربية، ويضم الاتحاد 18 بورصة عربية، و8 شركات مقاصة، وعددا من المؤسسات المالية من شركات الوساطة، وشركات إدارة الأصول، ومراكز البحوث، والشركات المدرجة، وصناديق الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة العربية (دول الخليج العربي، والمشرق العربي، والدول العربية الإفريقية)، ويقع مقره الرئيس في بيروت، لبنان، كما تشغل بورصة فلسطين العضوية الكاملة في الاتحاد منذ عام 1998.
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