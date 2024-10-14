بورصة فلسطين تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية في دورته الجديدة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الاثنين، فوزها بانتخابات مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية AFCM للدورة المقبلة 2024-2026.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد إلكترونيا للهيئة العامة للاتحاد، وعلى أجندته تم الإعلان عن نتائج التصويت لانتخابات مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة والحوكمة، حيث

ضم المجلس الجديد 9 أعضاء من أسواق المال العربية وشركات الإيداع والتحويل، وتشمل مقعد الرئاسة لبورصة قطر، وعضوية سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتداول السعودية، والبورصة المصرية، وبورصة تونس، وبورصة عمان، وبورصة فلسطين، إضافة إلى مركز إيداع الأوراق المالية- السعودية، وشركة البحرين للمقاصة، أيضاً انتخاب لجنة المراجعة والحوكمة التي تضم هي الأخرى 4 أعضاء.

يُذكر أن بورصة فلسطين تشغل عضوية اتحاد أسواق المال العربية منذ عام 1998، وهي المرة الأولى لها في عضوية مجلس الإدارة، كما تجدر الإشارة إلى أن بورصة فلسطين هي أيضاً عضو في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS)، إذ تُعد عضواً نشطاً في مجموعاته الفاعلة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة عن شكره لكل أعضاء الهيئة العامة على منحهم الثقة لبورصة فلسطين لنيل هذا المنصب الهام، وللاتحاد أيضاً لجهوده الرامية وتعزيز تبادل الخبرات بين الأعضاء كافة، والنهوض بهذه الصناعة على مستوى العالم العربي.

وأشار إلى أن عضوية بورصة فلسطين في اتحاد أسواق المال العربية ستعزز مكانة السوق الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستدفع باتجاه تعزيز الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من الأدوات والخدمات في السوق المحلي، كما ستُمنح بورصة فلسطين فرصة المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والمبادرات، التي تهدف إلى التطوير والتكامل بين الأسواق المالية في العالم العربي.

يشار إلى أن اتحاد أسواق المال العربية أُسس في يونيو 1978 ليكون جهازا توجيهيا وإرشاديا للبورصات العربية، ويضم الاتحاد 18 بورصة عربية، و8 شركات مقاصة، وعددا من المؤسسات المالية من شركات الوساطة، وشركات إدارة الأصول، ومراكز البحوث، والشركات المدرجة، وصناديق الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة العربية (دول الخليج العربي، والمشرق العربي، والدول العربية الإفريقية)، ويقع مقره الرئيس في بيروت، لبنان، كما تشغل بورصة فلسطين العضوية الكاملة في الاتحاد منذ عام 1998.