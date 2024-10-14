هيئة الأسرى ونادي الأسير ينشران أسماء 222 معتقلاً من غزة في معسكر عوفر

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن نشر أسماء 222 من معتقلي غزة المحتجزين في معسكر عوفر، من بينهم 21 معتقلاً تمت زيارتهم في الفترة ما بين بداية الشهر وحتى العاشر من أكتوبر.

وأكدت الهيئة والنادي أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض ظروف اعتقال مأساوية وصعبة على المعتقلين، واصفين ذلك بأنه جزء من سياسة التعذيب والإذلال المنهجية. وأشارت الإفادات الحديثة للمعتقلين الذين تمت زيارتهم إلى تفاصيل مروعة حول عمليات اعتقالهم، وخاصة في فترة التحقيق الأولى، والتي تضمنت عمليات تعذيب قاسية.

كما لفتت الهيئة والنادي إلى أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا تحت الإخفاء القسري، بما في ذلك معتقلون استشهدوا داخل السجون، دون أن يتم الكشف عن هوياتهم.

ونقلت الهيئة شهادة لأحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم، حيث أشار إلى أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء التحقيق، مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية، ورغم ذلك أعيد إلى التحقيق على كرسي متحرك.

وفي السياق، ذكر البيان بعض المعطيات حول معاناة معتقلي غزة، حيث تم اعتقال الآلاف من المدنيين خلال الحرب، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية. وتواصل الجهود من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لكشف مصير المعتقلين، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليهم.