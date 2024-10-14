هيئة الأسرى ونادي الأسير ينشران أسماء 222 معتقلاً من غزة في معسكر عوفر

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن نشر أسماء 222 من معتقلي غزة المحتجزين في معسكر عوفر، من بينهم 21 معتقلاً تمت زيارتهم في الفترة ما بين بداية الشهر وحتى العاشر من أكتوبر.
وأكدت الهيئة والنادي أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض ظروف اعتقال مأساوية وصعبة على المعتقلين، واصفين ذلك بأنه جزء من سياسة التعذيب والإذلال المنهجية. وأشارت الإفادات الحديثة للمعتقلين الذين تمت زيارتهم إلى تفاصيل مروعة حول عمليات اعتقالهم، وخاصة في فترة التحقيق الأولى، والتي تضمنت عمليات تعذيب قاسية.
كما لفتت الهيئة والنادي إلى أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا تحت الإخفاء القسري، بما في ذلك معتقلون استشهدوا داخل السجون، دون أن يتم الكشف عن هوياتهم.
ونقلت الهيئة شهادة لأحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم، حيث أشار إلى أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء التحقيق، مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية، ورغم ذلك أعيد إلى التحقيق على كرسي متحرك.
وفي السياق، ذكر البيان بعض المعطيات حول معاناة معتقلي غزة، حيث تم اعتقال الآلاف من المدنيين خلال الحرب، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية. وتواصل الجهود من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لكشف مصير المعتقلين، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليهم.
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