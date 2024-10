عينك أفلام أكتوبر 2024

MENAFN - Amman Net) شهر أكتوبر 2024 سيكون مميزاً لعشاق السينما، حيث سيعرض مجموعة من الأفلام المتنوعة في دور السينما، تشمل الأفلام الملحمية، الدرامية، والوثائقية، مما يوفر خيارات ترضي مختلف الأذواق السينمائية.

اليك أبرز الأفلام لشهر اكتوبر:



تاريخ العرض: 3 أكتوبر 2024 عبر Prime Video

نوع الفيلم: رعب، إثارةتَدور أحداث الفيلم حول طاهية تفتح مطعمها الأول حيث تحارب فوضى المطبخ، والمستثمر المشكوك فيه، وتسحق الشكوك الذاتية والروح القوية لمالك العقار السابق الذي يهدد بتخريب كل ما تَقوم به.

تاريخ العرض: 3 أكتوبر 2024 عبر Hulu

نوع الفيلم: دراما، رعب، إثارة





تَدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن العشرين في أوكلاهوما، حيث أصبحت أم شابة تَلعب دورها الممثلة " سارة بولسون" تطاردها ذكريات الماضي مقتنعة بأن وجودًا غامضًا في العواصف الرملية يهدد عائلتها وتتخذ تدابير استثنائية لحمايتهم.

تاريخ العرض: 4 أكتوبر 2024 بدور السينما

نوع الفيلم: موسيقي، جريمة، دراما، إثارة





تَنطلق أحداث الفيلم بعد عامين من أحداث فيلم Joker الذي عُرض 2019، حيث يتواجد "آرثر فليك/ جوكر" الآن كمريض في مستشفى أركام، في حب زميلته السجينة "لي كوينزل /هارلي كوين" وبينما يعيش الاثنان حياة موسيقية من خلال جنونهما المرتبط، يبدأ أتباع آرثر حركة لتحريره.

تاريخ العرض: 7 أكتوبر 2024 عبر خدمة فيديو حسب الطلب VOD

نوع الفيلم: رعب، أكشن، خارق للطبيعة





صدرت قصص The Hellboy: The Crooked Man المصورة في يوليو 2008 إلى جانب Hellboy II: The Golden Army وفيه نرى Hellboy يتعاون مع مبتدئ من مكتب Paranormal Research and Defense بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقة أبالاتشيا الريفية في الخمسينيات من القرن الماضي. اكتشفوا هناك مجتمعاً صغيراً تطارده الساحرات، بقيادة شيطان محلي له علاقة مقلقة بماضي Hellboy، والذي يدعى Crooked Man.

تاريخ العرض: 10 أكتوبر 2024 عبر Max

نوع الفيلم: دراما، رعب، غموض، إثارة





تَدور أحداث الفيلم عندما تختفي فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات في بحيرة "كادو"، تبدأ سلسلة من الوفيات والاختفاءات السابقة في الارتباط ببعضها البعض، مما يغير تاريخ عائلة مكسورة.

تاريخ العرض: 11 أكتوبر بدور السينما

نوع الفيلم: دراما سياسية، دراما، تاريخي، سيرة، دراما وثائقية

يصور الفيلم الشاب "دونالد ترامب/ سيباستيان ستان" الذي يتوق إلى صنع اسم له نظراً لكونه الابن الثاني لعائلة ثرية في نيويورك في السبعينيات، فيقع تحت سحر "روي كوهن/ جيريمي سترونغ"، المحامي الشرس الذي سيساعد في خلق "دونالد ترامب" الذي نعرفه اليوم. يرى "كوهن" في "ترامب" التلميذ المثالي: شخص يتمتع بطموح خام، وتعطش للنجاح، واستعداد لفعل كل ما يلزم لتحقيق الفوز.

تاريخ العرض: 11 أكتوبر عبر Prime Video

نوع الفيلم: أكشن، كوميدي





يروي Brothers قصة مجرم "جوش برولين" تخرج محاولته لعيش حياة مستقيمة عن مسارها عندما يجتمع مجدداً مع شقيقه التوأم الذي تم اختباره لسلامته العقلية "بيتر دينكلاج" في رحلة برية عبر البلاد لتنفيذ عملية العمر. مع محاولاتهما تفادي الرصاص والقانون والأم المتغطرسة على طول الطريق، يجب عليهما إصلاح الرابطة العائلية المقطوعة قبل أن ينتهي بهما الأمر إلى قتل بعضهما البعض.

تاريخ العرض: 18 أكتوبر بدور السينما

نوع الفيلم: رعب، غموض، إثارة، رعب نفسي

عندما تشرع نجمة البوب ​​العالمية "سكاي رايلي/ ناعومي سكوت" في جولة عالمية جديدة، تبدأ بالتعرض لأحداث مرعبة بشكل متزايد وغير قابلة للتفسير. وبعد أن تطغى عليها الأهوال المتصاعدة وضغوط الشهرة، تضطر "سكاي" إلى مواجهة ماضيها المظلم لاستعادة التحكم بحياتها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

تاريخ العرض: 25 أكتوبر بدور السينما

نوع الفيلم: أبطال خارقين، أكشن، مغامرات، خيال علمي، إثارة

يعود "توم هاردي" بدور "فينوم" بفيلم Venom: The Last Dance، ونَرى "إيدي" و"فينوم" هاربان بعد مطاردتهما من قبل عالميهما كليهما. ومع شعورهما بأنهما محاصران، يضطر الثنائي إلى اتخاذ قرار مدمر من شأنه أن يسدل الستار على رقصة "فينوم" و"إيدي" الأخيرة.

تاريخ العرض: 25 أكتوبر بدور السينما

نوع الفيلم: إثارة

يُركز الفيلم حول الكاردينال "لورانس/ رالف فاينس" المكلف بتنظيم انتخاب خليفة البابا المتوفى، يكتشف أن البابا السابق كان لديه سر يجب الكشف عنه الذي يتعلق بواحد أو أكثر من المرشحين لخلافة البابوية.

تاريخ العرض: 25 أكتوبر عبر Netflix

نوع الفيلم: إثارة، رعب

الفيلم تَدور أحداثه حول قاتل يقوم بحقن امرأة بمادة مُسببة للشلل، مما يجبرها على الجري والقتال والاختباء قبل أن يتوقف جسدها تمامًا عن العمل. الفيلم يأتينا من إخراج "آدم شندلر" و"بريان نيتو" اللذان أخرجا مؤخرًا حلقات من مسلسل الرعب الخاص بـ "رايمي" وهو50 States of Fright. ويأتينا من تأليف " تي جاي سيمفل " و"ديفيد وايت".





أفلام سينما 2024