عينك أفلام أكتوبر 2024

MENAFN - Amman Net) شهر أكتوبر 2024 سيكون مميزاً لعشاق السينما، حيث سيعرض مجموعة من الأفلام المتنوعة في دور السينما، تشمل الأفلام الملحمية، الدرامية، والوثائقية، مما يوفر خيارات ترضي مختلف الأذواق السينمائية.

اليك أبرز الأفلام لشهر اكتوبر:



تاريخ العرض: 3 أكتوبر 2024 عبر Prime Video

نوع الفيلم: رعب، إثارةتَدور أحداث الفيلم حول طاهية تفتح مطعمها الأول حيث تحارب فوضى المطبخ، والمستثمر المشكوك فيه، وتسحق الشكوك الذاتية والروح القوية لمالك العقار السابق الذي يهدد بتخريب كل ما تَقوم به.

تاريخ العرض: 3 أكتوبر 2024 عبر Hulu

نوع الفيلم: دراما، رعب، إثارة





تَدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن العشرين في أوكلاهوما، حيث أصبحت أم شابة تَلعب دورها الممثلة " سارة بولسون" تطاردها ذكريات الماضي مقتنعة بأن وجودًا غامضًا في العواصف الرملية يهدد عائلتها وتتخذ تدابير استثنائية لحمايتهم.

تاريخ العرض: 4 أكتوبر 2024 بدور السينما

نوع الفيلم: موسيقي، جريمة، دراما، إثارة





تَنطلق أحداث الفيلم بعد عامين من أحداث فيلم Joker الذي عُرض 2019، حيث يتواجد "آرثر فليك/ جوكر" الآن كمريض في مستشفى أركام، في حب زميلته السجينة "لي كوينزل /هارلي كوين" وبينما يعيش الاثنان حياة موسيقية من خلال جنونهما المرتبط، يبدأ أتباع آرثر حركة لتحريره.

تاريخ العرض: 7 أكتوبر 2024 عبر خدمة فيديو حسب الطلب VOD

نوع الفيلم: رعب، أكشن، خارق للطبيعة





صدرت قصص The Hellboy: The Crooked Man المصورة في يوليو 2008 إلى جانب Hellboy II: The Golden Army وفيه نرى Hellboy يتعاون مع مبتدئ من مكتب Paranormal Research and Defense بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقة أبالاتشيا الريفية في الخمسينيات من القرن الماضي. اكتشفوا هناك مجتمعاً صغيراً تطارده الساحرات، بقيادة شيطان محلي له علاقة مقلقة بماضي Hellboy، والذي يدعى Crooked Man.

تاريخ العرض: 10 أكتوبر 2024 عبر Max

نوع الفيلم: دراما، رعب، غموض، إثارة





تَدور أحداث الفيلم عندما تختفي فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات في بحيرة "كادو"، تبدأ سلسلة من الوفيات والاختفاءات السابقة في الارتباط ببعضها البعض، مما يغير تاريخ عائلة مكسورة.

تاريخ العرض: 11 أكتوبر بدور السينما

نوع الفيلم: دراما سياسية، دراما، تاريخي، سيرة، دراما وثائقية

يصور الفيلم الشاب "دونالد ترامب/ سيباستيان ستان" الذي يتوق إلى صنع اسم له نظراً لكونه الابن الثاني لعائلة ثرية في نيويورك في السبعينيات، فيقع تحت سحر "روي كوهن/ جيريمي سترونغ"، المحامي الشرس الذي سيساعد في خلق "دونالد ترامب" الذي نعرفه اليوم. يرى "كوهن" في "ترامب" التلميذ المثالي: شخص يتمتع بطموح خام، وتعطش للنجاح، واستعداد لفعل كل ما يلزم لتحقيق الفوز.

تاريخ العرض: 11 أكتوبر عبر Prime Video

نوع الفيلم: أكشن، كوميدي





يروي Brothers قصة مجرم "جوش برولين" تخرج محاولته لعيش حياة مستقيمة عن مسارها عندما يجتمع مجدداً مع شقيقه التوأم الذي تم اختباره لسلامته العقلية "بيتر دينكلاج" في رحلة برية عبر البلاد لتنفيذ عملية العمر. مع محاولاتهما تفادي الرصاص والقانون والأم المتغطرسة على طول الطريق، يجب عليهما إصلاح الرابطة العائلية المقطوعة قبل أن ينتهي بهما الأمر إلى قتل بعضهما البعض.

تاريخ العرض: 18 أكتوبر بدور السينما

نوع الفيلم: رعب، غموض، إثارة، رعب نفسي

عندما تشرع نجمة البوب ​​العالمية "سكاي رايلي/ ناعومي سكوت" في جولة عالمية جديدة، تبدأ بالتعرض لأحداث مرعبة بشكل متزايد وغير قابلة للتفسير. وبعد أن تطغى عليها الأهوال المتصاعدة وضغوط الشهرة، تضطر "سكاي" إلى مواجهة ماضيها المظلم لاستعادة التحكم بحياتها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

تاريخ العرض: 25 أكتوبر بدور السينما

نوع الفيلم: أبطال خارقين، أكشن، مغامرات، خيال علمي، إثارة

يعود "توم هاردي" بدور "فينوم" بفيلم Venom: The Last Dance، ونَرى "إيدي" و"فينوم" هاربان بعد مطاردتهما من قبل عالميهما كليهما. ومع شعورهما بأنهما محاصران، يضطر الثنائي إلى اتخاذ قرار مدمر من شأنه أن يسدل الستار على رقصة "فينوم" و"إيدي" الأخيرة.

تاريخ العرض: 25 أكتوبر بدور السينما

نوع الفيلم: إثارة

يُركز الفيلم حول الكاردينال "لورانس/ رالف فاينس" المكلف بتنظيم انتخاب خليفة البابا المتوفى، يكتشف أن البابا السابق كان لديه سر يجب الكشف عنه الذي يتعلق بواحد أو أكثر من المرشحين لخلافة البابوية.

تاريخ العرض: 25 أكتوبر عبر Netflix

نوع الفيلم: إثارة، رعب

الفيلم تَدور أحداثه حول قاتل يقوم بحقن امرأة بمادة مُسببة للشلل، مما يجبرها على الجري والقتال والاختباء قبل أن يتوقف جسدها تمامًا عن العمل. الفيلم يأتينا من إخراج "آدم شندلر" و"بريان نيتو" اللذان أخرجا مؤخرًا حلقات من مسلسل الرعب الخاص بـ "رايمي" وهو50 States of Fright. ويأتينا من تأليف " تي جاي سيمفل " و"ديفيد وايت".





أفلام سينما 2024