Inkia تستعد لتصبح أكبر منتج للطاقة المتجددة في بيرو من خلال خطط التوسع التحويلية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة Inkia Energy، من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل Kallpa، على الموافقة البيئية لتوسيع محطة الطاقة الشمسية التي قيد الإنشاء حالياً في جنوب بيرو، وهي مركز عالمي رائد لموارد الطاقة الشمسية. وبموجب هذه الموافقة، سيرتفع مشروع الطاقة الشمسية Sunny من 228 ميجاوات إلى 338 ميجاوات، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول النصف الثاني من عام 2025. تعد شركة Inkia Energy، التي يقع مقرها في بيرو، أكبر شركة لتوليد الطاقة في البلاد، وتخضع لسيطرة المستثمر العالمي في البنية التحتية I Squared Capital.

إلى جانب مشروع Sunny، قامت شركة Inkia بتمكين بناء مشروعين متجاورين للطاقة الشمسية، من خلال توقيع اتفاقيات الطاقة وI-REC لهذه التطورات. من خلال هذه المشاريع الثلاثة، ستعمل شركة Inkia على تعزيز طاقة "مركز الطاقة الشمسية في بيرو"، من خلال المساهمة بنحو 1 جيجاوات ذروة من القدرة المتجددة في الشبكة الوطنية المترابطة بدءًا من الربع الرابع من عام 2025.

وتتوقع الشركة أيضًا إطلاق مشروعين لطاقة الرياح، بقدرة إجمالية لا تقل عن 600 ميجاوات، في عام 2026. وستعمل مشاريع طاقة الرياح، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات الأخرى، على تعزيز مكانة الشركة باعتبارها اللاعب الرائد في مجال الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات بيرو الحالية والمستقبلية من الطاقة. تعزز المبادرات القيمة التي تقترحها Inkia لتزويد عملائها بإمدادات طاقة مستمرة وموثوقة يتم إنتاجها من خلال مزيج من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة وقدرة الغاز الطبيعي الفعالة، وهو أمر بالغ الأهمية لتغطية النقص في الطاقة المتجددة وتقطعها.

وتقدم Inkia أيضًا العديد من حلول الطاقة خلف العداد لعملائها من خلال شركة البيع بالتجزئة المتخصصة، Kondu، والتي أصبحت واحدة من أكبر اللاعبين في قطاع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

"إن شركة Inkia هي شركة مطورة في الأساس وكانت أسرع شركة توليد نموًا خلال العقد الماضي. ويمثل إطلاق Sunny بداية حملة توسعة Inkia 2.0، بما يتماشى مع احتياجات الطاقة في بيرو وتأمين Inkia كشركة رائدة في مجال حلول الطاقة في البلاد". "نعتقد أن محفظة Inkia المتوازنة، إلى جانب تصنيفها الاستثماري، تجعل الشركة الخيار الأفضل للعملاء من حيث الموثوقية، سواء في مجال الطاقة أو الدعم المالي".

حول Inkia Energy

تعد شركة Inkia أكبر شركة مولدة للطاقة في بيرو، وتفتخر بقدرة مثبتة تبلغ 2,237 ميجاوات من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل Kallpa. تخضع شركة Inkia Energy لسيطرة شركة I Squared Capital، وهي شركة استثمارية عالمية مستقلة رائدة في مجال البنية التحتية، وتبلغ قيمة أصولها قيد الإدارة أكثر من 40 مليار دولار. وفي بيرو، تدير شركة Inkia مجموعة من مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية وتوليد الغاز الطبيعي بكفاءة عالية، كما قامت مؤخرًا بتشغيل نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 34 ميجاوات. إلى جانب Sunny، تقوم Kallpa بتطوير العديد من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية وBESS، مما يضمن إمدادات كهرباء مستمرة وموثوقة وصديقة للبيئة في بيرو. كما تمتلك شركة Inkia شركة Kondu، وهي شركة حلول طاقة مخصصة لتلبية الطلب على التجزئة، وتقدم العديد من حلول إمدادات الطاقة وحلول خلف العداد لعملاء Inkia. خارج بيرو، تمتلك شركة Inkia وتدير أصول توليد وتوزيع لأكثر من 5.5 جيجاوات و2 مليون عميل على التوالي، في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

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