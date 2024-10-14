Inkia تستعد لتصبح أكبر منتج للطاقة المتجددة في بيرو من خلال خطط التوسع التحويلية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة Inkia Energy، من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل Kallpa، على الموافقة البيئية لتوسيع محطة الطاقة الشمسية التي قيد الإنشاء حالياً في جنوب بيرو، وهي مركز عالمي رائد لموارد الطاقة الشمسية. وبموجب هذه الموافقة، سيرتفع مشروع الطاقة الشمسية Sunny من 228 ميجاوات إلى 338 ميجاوات، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول النصف الثاني من عام 2025. تعد شركة Inkia Energy، التي يقع مقرها في بيرو، أكبر شركة لتوليد الطاقة في البلاد، وتخضع لسيطرة المستثمر العالمي في البنية التحتية I Squared Capital.
إلى جانب مشروع Sunny، قامت شركة Inkia بتمكين بناء مشروعين متجاورين للطاقة الشمسية، من خلال توقيع اتفاقيات الطاقة وI-REC لهذه التطورات. من خلال هذه المشاريع الثلاثة، ستعمل شركة Inkia على تعزيز طاقة "مركز الطاقة الشمسية في بيرو"، من خلال المساهمة بنحو 1 جيجاوات ذروة من القدرة المتجددة في الشبكة الوطنية المترابطة بدءًا من الربع الرابع من عام 2025.
وتتوقع الشركة أيضًا إطلاق مشروعين لطاقة الرياح، بقدرة إجمالية لا تقل عن 600 ميجاوات، في عام 2026. وستعمل مشاريع طاقة الرياح، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات الأخرى، على تعزيز مكانة الشركة باعتبارها اللاعب الرائد في مجال الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات بيرو الحالية والمستقبلية من الطاقة. تعزز المبادرات القيمة التي تقترحها Inkia لتزويد عملائها بإمدادات طاقة مستمرة وموثوقة يتم إنتاجها من خلال مزيج من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة وقدرة الغاز الطبيعي الفعالة، وهو أمر بالغ الأهمية لتغطية النقص في الطاقة المتجددة وتقطعها.
وتقدم Inkia أيضًا العديد من حلول الطاقة خلف العداد لعملائها من خلال شركة البيع بالتجزئة المتخصصة، Kondu، والتي أصبحت واحدة من أكبر اللاعبين في قطاع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
"إن شركة Inkia هي شركة مطورة في الأساس وكانت أسرع شركة توليد نموًا خلال العقد الماضي. ويمثل إطلاق Sunny بداية حملة توسعة Inkia 2.0، بما يتماشى مع احتياجات الطاقة في بيرو وتأمين Inkia كشركة رائدة في مجال حلول الطاقة في البلاد". "نعتقد أن محفظة Inkia المتوازنة، إلى جانب تصنيفها الاستثماري، تجعل الشركة الخيار الأفضل للعملاء من حيث الموثوقية، سواء في مجال الطاقة أو الدعم المالي".
حول Inkia Energy
تعد شركة Inkia أكبر شركة مولدة للطاقة في بيرو، وتفتخر بقدرة مثبتة تبلغ 2,237 ميجاوات من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل Kallpa. تخضع شركة Inkia Energy لسيطرة شركة I Squared Capital، وهي شركة استثمارية عالمية مستقلة رائدة في مجال البنية التحتية، وتبلغ قيمة أصولها قيد الإدارة أكثر من 40 مليار دولار. وفي بيرو، تدير شركة Inkia مجموعة من مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية وتوليد الغاز الطبيعي بكفاءة عالية، كما قامت مؤخرًا بتشغيل نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 34 ميجاوات. إلى جانب Sunny، تقوم Kallpa بتطوير العديد من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية وBESS، مما يضمن إمدادات كهرباء مستمرة وموثوقة وصديقة للبيئة في بيرو. كما تمتلك شركة Inkia شركة Kondu، وهي شركة حلول طاقة مخصصة لتلبية الطلب على التجزئة، وتقدم العديد من حلول إمدادات الطاقة وحلول خلف العداد لعملاء Inkia. خارج بيرو، تمتلك شركة Inkia وتدير أصول توليد وتوزيع لأكثر من 5.5 جيجاوات و2 مليون عميل على التوالي، في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.
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