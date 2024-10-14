الدولار يوسع مكاسبه في التداولات الآسيوية يوم الاثنين

(MENAFN
) احتفظ الدولار بمكاسبه ووسعها في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مدفوعًا بشح السيولة بسبب عطلة في اليابان، مما جذب الانتباه إلى إعلانات التحفيز الصينية المخيبة للآمال خلال عطلة نهاية الأسبوع. انخفض اليورو بنسبة 0.13 في المئة إلى 1.0922 دولار، بينما ظل الجنيه الإسترليني مستقرًا لكنه تراجع بنسبة 0.2 في المئة. كما ارتفع الدولار بنسبة 0.13 في المئة مقابل الين الياباني ليصل إلى 149.2750.
كما كان مؤشر الدولار أعلى بقليل من 103، قريبًا من ذروة الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ منتصف أغسطس، حيث خفف المتداولون توقعاتهم لخفض كبير في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. كما انخفض اليوان الصيني بنسبة 0.2 في المئة مقابل الدولار، وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.16 في المئة ليصل إلى 0.67385 دولار.
بينما أعلنت الصين عن خطط لزيادة إصدار ديون الحكومة بشكل كبير لدعم ذوي الدخل المنخفض، واستقرار سوق العقارات، وتعزيز رأس مال البنوك الحكومية في مسعى لإنعاش نموها الاقتصادي المتعثر. أشار وزير المالية لان فو آن إلى المزيد من "الإجراءات المضادة للدورات" القادمة، رغم عدم الكشف عن تفاصيل حول التحفيز المالي.
ومنذ 24 سبتمبر، انخفض اليوان الصيني بنسبة 0.7 في المئة مقابل الدولار بعد أن أطلق بنك الشعب الصيني تدابير تحفيزية قوية. كانت تحركات العملات صامته الأسبوع الماضي، حيث انخفض الين واليورو بنحو 0.3 في المئة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المئة. كما أن البيانات الأمريكية التي أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المستهلكين وزيادة في طلبات إعانة البطالة أبقت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي حية في الأشهر المقبلة. يتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة يوم الخميس.
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