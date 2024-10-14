الاحتلال يعتقل ستة شبان من مدينة القدس
التاريخ
10/14/2024 3:09:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ستة شبان من البلدة القديمة في مدينة القدس.
وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الشبان الستة، بعد دهم وتفتيش منازلهم، وهم: يوسف الحزينة، وعدنان الشلودي، وسعد نورين، وأحمد الحواش، ومحمد بدر، ومجد الرشق.
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