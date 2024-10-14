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الاحتلال يعتقل ستة شبان من مدينة القدس

10/14/2024 3:09:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ستة شبان من البلدة القديمة في مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الشبان الستة، بعد دهم وتفتيش منازلهم، وهم: يوسف الحزينة، وعدنان الشلودي، وسعد نورين، وأحمد الحواش، ومحمد بدر، ومجد الرشق.

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